Когда нельзя наращивать ресницы

Процедура подходит не всем и может нанести вред

Наращивание ресниц — привычная для многих процедура, однако подходит она не каждой женщине. Если вы сомневаетесь, что ваши глаза справятся с такой нагрузкой, лучше предварительно посетить офтальмолога, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

Отложить наращивание ресниц точно необходимо, если вы простудились и плохо себя чувствуете, а также при воспалении глаз и появлении герпетических высыпаний на губах или на слизистой носа. Воздержаться от наращивания стоит при склонности к аллергии и поллинозу, если диагностированы бронхиальная астма, аллергический дерматит либо была проведена операция на глазах меньше месяца назад.

Важно! Если вы носите контактные линзы, перед процедурой их необходимо снять.

Если специалист по наращиванию хорошо владеет техникой, правильно выполняет все манипуляции, процедура не должна навредить глазам и натуральным ресницам. Для здоровья глаз крайне важно, чтобы применяемые составы не контактировали со слизистыми.

«Даже если ранее склонности к аллергиям не наблюдалось, нельзя исключать рисков нежелательной реакции, потому малейший дискомфорт — это повод завершить процедуру. В кабинете специалиста обязательно наличие средств, купирующих приступы аллергии, потому наращивание следует доверять мастерам с хорошей репутацией и квалификацией», — предупреждают офтальмологи.





Выбирая специалиста, ознакомьтесь с техникой мастера: недопустимо склеивание ресничек между собой, крепление искусственных волосков слишком глубоко, практически на кожу век. Если по окончании процедуры чувствуется инородное тело в глазу/глазах, колкость век или натяжение, наращивание выполнено некачественно и угрожает здоровью.

При условии, что процедура прошла хорошо, нельзя игнорировать своевременную коррекцию. На ресницах и между ними возможно скопление остатков косметики, частичек пыли, чешуек кожи, поэтому важно возвращаться к мастеру спустя две-три недели для устранения дефектов и облагораживания ресниц для дальнейшей носки.

Снимать наращенные волоски нужно исключительно в салоне, нельзя пользоваться какими-то растворителями в домашних условиях или вовсе отрывать волоски без всякого средства. Подобное поведение не только оставит вас без собственных ресниц, но и спровоцирует проблемы с глазами и зрением.

