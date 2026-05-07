В Челябинске к 9 Мая создали мурал с образами матери и ребенка

Арт-объект появился на улице Володарского, 10

В Челябинске к Дню Победы команда GraffitiCrew в рамках проекта «Яркий город» создала новый арт-объект. Огромные граффити с образами матери и ребенка появились на улице Володарского, 10. Художники создали их всего за три дня, сообщили организаторы.

Вместе с профессиональными мастерами над муралом трудились ученики школы граффити. Финал работы отметили музыкальным перформансом: на фоне свежего арт-объекта под аккомпанемент саксофона прозвучала легендарная мелодия «День Победы».





Проект «Яркий город» существует в Челябинске не первый год. Его цель — украшать городские пространства яркими и смысловыми работами, привлекая к созданию как опытных художников, так и начинающих авторов. Новый мурал стал еще одним подарком горожанам накануне праздника.

