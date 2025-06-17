В челябинском парке Гагарина заработал летний кинотеатр

Фильмы будут крутить все лето по пятницам

Еще один челябинский парк начал показывать фильмы под открытым небом. К парку Тищенко, Саду Победу и скверу у ДК «Станкомаш» присоединился парк Гагарина. Как рассказали в соцсетях ЦПКиО, кино будут крутить на сцене летнего театра.

Показы запланированы на каждую пятницу. Открытие «кинолета» запланировано на 20 июня, в этот день покажут «Царевну-лягушку».

За лето челябинцам на открытом воздухе покажут кино «Одна дома: Великолепная пятерка», «Я — медведь», «Ждун», «Большое путешествие. Вокруг света», «Летучий корабль». Возрастное ограничение 6+.