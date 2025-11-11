В Челябинске пройдет книжный фестиваль в помощь онкобольным

Это будет третий сезон «Лампочки»

В Челябинске в третий раз пройдет благотворительный книжный фестиваль «Лампочка». На этот раз его организуют в поддержку фонда «Искорка» и людей, страдающих от онкологических и гематологических заболеваний, сообщили организаторы.

Фестиваль работает по принципу книгообмена. Челябинцы жертвуют на «Лампочку» издания в хорошем состоянии из собственной библиотеки. Затем книги, а также журналы, пазлы и настольные игры, выставляют на маркете, на который могут прийти все желающие. Деньги от продажи пойдут в фонд «Искорка».

Одновременно с книжным фестивалем проведут благотворительную ярмарку местных брендов, спектакль, показ фильма и лекцию.

«Лампочка» пройдет 16 ноября в Доме архитектора.