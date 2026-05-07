На Южном Урале раскрыли убийство 10‑летней давности с расчлененкой

Женщина разделалась с сожителем и с помощью отца своих детей по кусочкам вывезла и утопила жертву

В Челябинской области раскрыто жестокое убийство 10‑летней давности. Перед судом предстанет 46‑летняя жительница города Касли, обвиняемая в убийстве и расчленении своего сожителя. Как выяснили следователи-криминалисты, останки погибшего были утоплены в карьере соседнего региона, сообщает пресс-служба южноуральского управления МВД.

В декабре 2015 года в полицию обратилась 36‑летняя женщина с заявлением об исчезновении сожителя. Оперативники и следователи тогда провели масштабную работу: осмотрели жилище пропавшего, где обнаружили и изъяли лист ДВП со следами крови. Однако женщина заявила, что это результат бытового падения. Ее мать подтвердила версию о том, что потерпевший просто вышел в магазин. Также выяснилось, что в тот период из Свердловской области к заявительнице приезжал ее бывший супруг, но он настаивал, что приехал навестить общих детей. Восстановить картину произошедшего не удалось, и уголовное дело было приостановлено.

Летом 2024 года вблизи прибрежной линии Турсунского карьера в Сысертском районе Свердловской области местные жители обнаружили скелетированные останки. ДНК‑экспертиза подтвердила: это останки без вести пропавшего в декабре 2015 года жителя Каслей. А судмедэкспертиза показала факт посмертного травматического отсечения частей тела. Дело было немедленно возобновлено.

Следователи повторно допросили свидетелей и провели ряд экспертиз. Вопреки первоначальной версии, экспертиза исключила наступление смерти от однократного падения с высоты собственного роста.

Картина преступления восстановлена по минутам: в ночь на 22 декабря 2015 года в доме на улице Красный Фронт произошла ссора. Как установило следствие, в конфликте принимала участие и мать обвиняемой. В ходе ссоры женщина нанесла сожителю несколько ударов твердым предметом по голове, а также била его головой о стены, печь и предметы мебели. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Желая избежать ответственности, злоумышленница позвонила своему бывшему супругу. Тот, имея общих с ней детей, согласился помочь скрыть следы. Вдвоем они расчленили тело погибшего. После этого соучастники вывезли останки в Сысертский район Свердловской области. Чтобы тело не всплыло, они поместили в карманы одежды убитого кирпичи и сбросили его в карьер.

Весной 2025 года оба фигуранта были задержаны при силовой поддержке Росгвардии. Жительнице Каслей предъявлено обвинение в убийстве. Уголовное дело в отношении ее бывшего супруга, помогавшего заметать следы, выделено в отдельное производство. В настоящее время прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.