В Челябинске на маршрут № 22 выйдут автобусы большого класса

Прежний перевозчик лишился контракта за срывы рейсов

С 9 мая на автобусный маршрут № 22 в Челябинске, который ездит от улицы Генерала Брусилова до ЧКПЗ, выйдут зеленые автобусы большого класса. Маршрут будет обслуживать муниципальное предприятие «Служба организации движения».

«Расторжение государственного контракта с прежним перевозчиком — ООО „Альфа“ — связано с систематическими срывами рейсов и неполным выпуском автобусов на линию. Кроме того, пассажиры массово жаловались на ненадлежащее состояние транспорта: грязь внутри и снаружи, а также повреждения элементов салона», — отмечают в МУП «СОД».

В будние дни в часы пик автобусы будут ходить с интервалом 10 минут, а днем по выходным — с интервалом 15 минут.

Новое расписание опубликовано на сайте gortrans74.ru.

Между тем в Челябинске отменили маршрут автобуса № 35. Перевозчик «Сатурн» лишился контракта за плохую работу.