С чем нельзя сочетать шашлык

Блюдо мая нужно есть правильно

Во время шашлычного сезона люди задумываются, где купить хорошее мясо и какое на углях будет вкуснее, а также о выборе лучшего маринада. И мало кто учитывает, сколько вообще шашлыка можно съесть за раз, чтобы не навредить организму, и с чем вообще не стоит сочетать блюдо.

Норма порции мяса для взрослого человека — 150—200 граммов, то есть два-три средних куска. Что до общей дневной нормы, то не рекомендуется съедать больше 300–400 граммов.

«Старайтесь не сочетать шашлык с картофелем и белым хлебом, а также большим количеством грибов. Плохо, если человек запивает шашлык сладкой газированной водой или алкогольными напитками — вместе с жирным мясом это слишком большая нагрузка для печени и поджелудочной железы. Полезнее отдать предпочтение травяному чаю или несладкому морсу», — говорят гастроэнтерологи.

Добавление майонеза и острых соусов допустимо, но должно быть умеренным, иначе майонезом перегрузится пищеварительная система, а острым спровоцируется изжога и обострятся заболевания ЖКТ.

Если в процессе приготовления дошло до образования черных корочек и угольков на мясе — их надо срезать из-за канцерогенности.

Когда поджелудочная железа и желчный пузырь нездоровы, жирным мясом можно вызвать приступы панкреатита или холецистита, а также симптомы в виде тяжести в животе, диареи или запора.

