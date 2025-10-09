Читаем в октябре: 10 книжных новинок для челябинцев

Подборка литературы для вечеров с пледом и какао

Осень — самое время сидеть дома, греться чашечкой чая или какао. Постепенно проходят теплые денечки, когда можно гулять без шапки и фотографироваться на улицах на фоне пожелтевших деревьев, наступает период осенней хандры и желания найти какой-то досуг, но только чтобы не выходить из дома на улицу (особенно если там идет дождь). Редакция 1obl.ru собрала новинки литературы 2024 и 2025 года, с которыми пора знакомиться.

Дэниел Мейсон, «Северный лес», 18+

Побег в лес двух влюбленных становится началом саги о старом доме. Их скромное убежище, затерянное среди деревьев, на десятилетия превращается в пристанище для самых разных душ. Под его кровлей будут жить сестры, борющиеся с голодом и ревностью, солдат, нашедший покой в садоводстве, и художник, скрывающий свою тайну. «Северный лес» — это гипнотическое повествование, где ход времени подчиняется природным ритмам, а судьбы людей переплетаются с жизнью леса. Роман напоминает: мы связаны невидимыми нитями с землей, историей и друг другом, становясь частью вечного круговорота — прекрасного и безжалостного.

Фото: издательство «Фантом Пресс»

Евгений Кремчуков, «Фаюм», 18+

Герой книги Илья Орлов раньше работал аниматором на улицах Петербурга, а теперь продает бессмертие — сочиняет короткие рассказы-фаюмы по биографиям заказчиков. Но однажды его собственная реальность дает сбой, и граница между автором и вымыслом стирается. Его собственный персонаж выходит из-под контроля, увлекая Илью в путешествие за утраченной любовью и его подлинным «я».

Фото: издательство «Альпина»

Энн Наполитано, «Привет, красавица!», 18+

Выросший в семье, которую поразила трагедия, Уильям не знал родительской любви. Спасением становится университет, где он встречает Джулию — сияющую, устремленную вперед. Ее мир — полная противоположность его одиночеству: шумный дом, любящие родители и три сестры. Идиллия рушится, когда тень из детства Уильяма настигает его, безжалостно разрушая новый мир и хрупкую гармонию в семье Джулии.

Фото: издательство «Фантом Пресс»

Вера Богданова, «Семь способов засолки душ», 18+

Ника пытается сбежать от своего прошлого и своей семьи. Ее отец как лидер тоталитарной секты держал в страхе целый город. Его смерть не стала освобождением — лишь отсрочкой. Спустя годы девушка вынуждена вернуться в родной Староалтайск. Она надеялась, что кошмар остался позади, но город все тот же: снова пропадают девушки-сектантки. Кто-то незримо преследует и саму Нику, присылая ей зашифрованные послания. Окружающие считают ее параноиком, живущим в тени старой трагедии. Единственный, кто готов ей поверить, — Рома, чья сестра исчезла без следа.

Фото: издательство АСТ

Жоэль Диккер, «Дикий зверь», 16+

Действие книги происходит в элитном районе Женевы, где живут идеальные супруги Брауны с детьми — объект всеобщего восхищения. Рядом поселилась другая пара: полицейский Грег и его жена Карин. Между семьями завязывается стремительная дружба. Грег с первого взгляда попадает под чары Софи Браун и начинает тайно наблюдать за женщиной через бинокль. Вот только Грег не единственный, кто следит за Софи. Параллельно в центре Женевы готовится дерзкое ограбление, и нити событий начинают стягиваться в тугой узел.

Фото: издательство Corpus

Екатерина Манойло, «Золотой мальчик», 16+

Витя, герой нового романа Екатерины Манойло, рожден с удивительным даром — он чувствует золото под землей и в воде. Он вырос в поселке Штормовом под Магаданом, где золотоносные жилы определяют жизнь всех жителей, а контрабанда металла становится главным промыслом. Его уникальная способность быстро привлекает внимание «демонов этих мест» — людей, готовых на все ради наживы. Чтобы защитить сына, родители Вити отправляются в опасное путешествие, пытаясь найти ему другую судьбу вдали от приисков. Напомним, эту книгу Екатерина Манойло анонсировала в Челябинске на прошлогоднем «Рыжем фесте».

Фото: издательство «Альпина»

Асако Юзуки, «Масло», 18+

История, основанная на реальных событиях. Журналистка Рика берется за расследование дела Манако Кадзии — женщины, подозреваемой в серии убийств собственных поклонников. Она окружала мужчину заботой, кормила домашней едой, жила за его счет, а затем он неожиданно умирал. Рика хочет понять секрет Манако — что заставляло мужчин любить ее? Чтобы приблизиться к загадочной преступнице, журналистка просит у нее рецепт говяжьего рагу, которое одна из жертв съела перед смертью. Погружаясь в мир кулинарии и пытаясь завоевать доверие убийцы, журналистка не замечает, как попадает в паутину манипуляций, постепенно теряя контроль над собственной жизнью и идентичностью.

Фото: издательство «Рипол классик»

Карина Шаинян, «Саспыга», 18+

В алтайской тайге происходят странные вещи: к табунам прибиваются мертвые кони, а люди бесследно исчезают в горных ущельях. Местные знают — это саспыга вернулась за новой жертвой. Когда в горах пропадает туристка Ася, повар Катя отправляется на ее поиски. Обратный путь девушек лежит через тайгу, где каждое дерево хранит память о древнем зле. Чтобы спасти Асю, Кате предстоит победить не только древнее чудовище, но и демонов собственного прошлого.

Фото: издательство АСТ

Хэдди Гудрич, «Американка», 18+

В шестнадцать лет Фрида по программе обмена попадает в итальянский городок Кастелламмаре-ди-Стабия, где впервые сталкивается с буйством красок, ароматов и чувств. Ее окружают бездонное небо, величавое море у подножия Везувия и целая гамма человеческих переживаний — от страсти до ненависти и всепрощения. Проводником в этом новом мире для Фриды становится Анита — ее «неаполитанская мама». С ее помощью героиня учится не только ориентироваться в незнакомой стране, но и разбираться в самой себе, постигая сложности взрослой жизни.

Фото: издательство «Альпина»

Надя Алексеева, «Белград», 16+

В новом романе Нади Алексеевой переплетаются две реальности: холодный современный Белград и уютная Ялта начала XX века, усадьба Мелихово и экзотический Цейлон. Молодая писательница Аня вслед за мужем уезжает в Сербию. В пустом и неприютном городе она пытается освоиться, разобраться в отношениях и тоскует по русской зиме. Перед отъездом Аня завершила книгу о любви и сложных отношениях Антона Чехова и Ольги Книппер. Неожиданно чеховские сюжеты начинают резонировать с ее собственной жизнью, создавая тонкие параллели между прошлым и настоящим.

Фото: издательство АСТ