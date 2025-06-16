В Нязепетровске завершается реставрация музейно-выставочного центра

В здании поменяли окна, и внутренние помещения почти готовы принять гостей

В Челябинской области на финишную прямую выходит реставрация здания бывшего волостного правления в Нязепетровске. На какой стадии работы, рассказали и фотографиями внутренней отделки поделились в Госкомитете охраны ОКН.

Дом был построен в 1827 году для нужд властей: в разные годы здесь располагались волостной управитель, градоначальник, призывная комиссия, а в подвале — камеры для преступников. С 1978 года в здании заработал историко-географический музей, а с 1996 года он получил статус музейно-выставочного центра.

Реконструкция «Здания бывшего волостного правления, где в апреле 1914 года размещался забастовочный центр рабочих нязепетровского завода» началась в марте 2024 года. В августе прошлого года губернатор Алексей Текслер проверял ход работ. Тогда же глава региона предложил украсить дом мозаикой.

На объекте культурного наследия провели ремонт фасада и кровли, заменили окна и двери. Здесь также восстановят входную группу и отремонтируют внутренние помещения: в залах уже заштукатурили стены и потолки, установили новое освещение, выровняли пол и уложили новое покрытие.