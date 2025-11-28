В Челябинске поставят новое прочтение романа «Война и мир»

Режиссером спектакля «Ростовы» стал Иван Миневцев

В Челябинском Молодежном театре готовятся показать премьеру «Ростовы» (12+) по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». Постановкой занялся главный режиссер театра Иван Миневцев.

В спектакле сделан упор не на истории Отечественной войны 1812 года, а на жизни одной конкретной семьи — Ростовых. Режиссер постарался понять, как люди проверяются на прочность, когда вокруг царит хаос: остаются ли верны себе и близким или же отбрасывают свою человечность.

Главные роли исполнят Вячеслав Ганькин, Александр Зайцев, Екатерина Солнцева, Андрей Гаврилюк, Ольга Телякова, Денис Саратников, Андрей Анашкин, Алексей Согрин, Антон Ремезов.

Постановка проведет зрителя в дом Ростовых уже 5 и 6 декабря. Затем спектакль отыграют 22 и 23 января.