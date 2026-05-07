Наркодилер в Челябинске пытался подкинуть запрещенные вещества восьмилетнему ребенку

Мужчина оказался организатором онлайн-наркомаркета в мессенджере

Челябинские полицейские совместно с бойцами СОБР ликвидировали крупный онлайн-наркомаркет. В ходе операции был задержан организатор и сотрудница, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Мужчину взяли с поличным в Калининском районе Челябинска при подготовке тайника-закладки. В его машине оперативники обнаружили 350 мелких свертков с мефедроном. Причем в момент задержания злоумышленник попытался передать часть свертков с наркотиками малолетнему ребенку, находившемуся вместе с ним в автомобиле.

Установлено, что задержанный организовал в зарубежном мессенджере канал по продаже синтетических наркотиков, что являлось его единственным источником дохода.

В ходе дальнейшей работы полицейские вышли на след сотрудницы этого «интернет-магазина» — 37-летней женщины-закладчицы. При личном досмотре и в ее автомобиле стражи порядка обнаружили еще 350 подготовленных к сбыту свертков.

Всего в результате операции из незаконного оборота изъято более 110 граммов мефедрона. Деятельность криминального ресурса полностью прекращена.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Фигуранты заключены под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению их возможных подельников и других эпизодов преступной деятельности.