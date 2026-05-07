В Магнитогорске УФАС уличило службу доставки роллов в манипуляции смыслами

На сомнительную рекламу в ведомство пожаловался местный житель

Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело в отношении рекламы доставки роллов в Магнитогорске после обращения от местного жителя.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сомнения у заявителя вызвало объявление, размещенное в подъезде жилого дома: на нем была реклама с фразой «доставка кайфа» и QR‑кодом для перехода на страницу приложения «Доставка kaifa».

В Челябинском УФАС усмотрели в объявлении признаки нарушения законодательства. В частности, по мнению ведомства, такая формулировка может препятствовать правильному представлению об услуге по доставке роллов, вводя потребителя в заблуждение относительно характера предложения. Кроме того, в рекламе отсутствовали обязательные сведения о продавце, что не позволяет идентифицировать компанию.

В случае признания нарушения рекламодателю грозит административный штраф. Размер наказания для юридических лиц составляет от 100 до 500 тысяч рублей.