Темы подросткового буллинга и войны вынесли на челябинскую сцену актеры из Омска

Режиссер рассказала о том, что сейчас востребовано юным зрителем

В Челябинске завершились гастроли Омского театра юных зрителей. На сцене Молодежного театра гости показали шесть спектаклей для зрителей разных возрастов, пока челябинские актеры выступали на сибирской сцене. Одной из работ стала постановка «Лисьи огни» о подростках, которые занимаются буллингом. Это не единственная серьезная тема, которую поднимают в Омском ТЮЗе, есть еще размышления о преступлениях, войне, взрослении. За кулисами «Больших гастролей» корреспондент 1obl.ru поговорил с главным режиссером Омского театра Анастасией Старцевой и узнал, какие спектакли нужно ставить сегодня для детей.

Омский ТЮЗ приехал в Челябинск впервые, хотя за плечами есть гастроли буквально по всей России и даже зарубежью. Кстати, в Челябинске омичи играли прямо с колес, с фестиваля в Санкт-Петербурге. Несмотря на такой короткий срок для перезагрузки после предыдущей поездки к гастролям на Южном Урале подошли со всей серьезностью. Выбирали постановки, которые идут всего год-два и уже полюбились сибирякам. Исключение — пластический спектакль «Танцплощадка 41/45» о Великой Отечественной войне. Он считается визитной карточкой Омского ТЮЗа, поэтому артисты решили не лишать челябинцев своей репертуарной изюминки.

«„Танцплощадка“ — не единственный пластический спектакль в репертуаре. Сейчас наш театр делает акцент на синтетических постановках, сочетающих разные направления искусства», — рассказала главный режиссер Омского ТЮЗа Анастасия Старцева.

Но насколько тяжело говорить с подростками о войне без слов, только через пластику? По мнению Анастасии, ужас и боль очень правильно показывать только через движения. Спектакль — это крик души, который воплощается в теле артиста.

«Для любого артиста эта тема очень щепетильная, и играть такие спектакли трудно потому, что у многих деды и прадеды прошли Великую Отечественную войну. Когда в репертуаре появляются спектакли о войне, все актеры с трепетом к этому относятся и понимают, что сейчас у них будет очень тяжелый эмоциональный период», — делится Анастасия.

Но Великая Отечественная — не единственная сложная тема, которую поднимают в театре. Есть у ТЮЗа спектакль о буллинге — издевательстве детей над детьми. «Лисьи огни» появились в репертуаре в марте прошлого года. Тема актуальная, больная. Драки и травли были в школах и раньше, слова «буллинг» не было. И как будто с появлением этого термина о проблеме начали, наконец, говорить.

Действие спектакля разворачивается вокруг группки школьников, которые избивали, подставляли, всячески издевались над своими сверстниками или шантажировали их в интернете. Шестеро трудных подростков под опекой психолога отправляются в загородный лагерь, где с ними должны поработать специалисты. Вот только на полпути автобус глохнет, водитель и психолог неожиданно пропадают, а вокруг нагнетается атмосфера чего-то ужасного. Одна из компании вспоминает легенду о лисице, которая выходит на охоту за людьми с темной душой. В течение часовой постановки мы знакомимся с героями, узнаем, почему они поступают так ужасно по отношению к одноклассникам, и наблюдаем за тем, как они колеблются: смогут ли подставить другого и обречь его на гибель? Или же они еще не так низко пали?

«Это наша жизнь, в которой мы живем, то, о чем хотят говорить подростки, то, что их задевает, с чем они сталкиваются в своей жизни. Когда мы играем спектакль на своей площадке, у нас еще бывает встреча с психологом. Специалист разговаривает с детьми, спрашивает, что понятно или непонятно, на чьей они стороне. Этот спектакль уникален тем, что обычно буллинг показывается со стороны жертвы, а здесь, наоборот, со стороны буллеров», — поделилась Анастасия Старцева.

В Челябинск спектакль отправился на свои первые гастроли, оттого артистам очень волнительно: как примет такую тему другая публика. Хотя зрители Молодежного театра уже знакомились с постановками о буллинге: на той же режиссерской лаборатории, на которой появились «Лисьи огни», родилась идея постановки «Яна всем нравится (нет)», которая идет на челябинской сцене. А еще режиссером «Лисьих огней» является челябинец Александр Черепанов — режиссер и основатель Mini театра.

Помимо «Лисьих огней» и «Танцплощадки 41/45» челябинцам привезли спектакль о восьмилетнем ребенке «Манолито очкарик», «Сказки Пушкина», «Айболита и Бармалея», «Преступление и наказание» — совершенно разные направления.

«Мы подготовили палитру разных спектаклей, и нам интересно, что будет отзываться у челябинцев больше всего. В нашем театре много современных тем. Я вообще человек, который любит современную прозу, искать новых героев, говорить с нашим подрастающим поколением о том, а кто сейчас герой? И возможен ли он? Нужен ли он? Каким он должен быть? Мы ведем в театре такие поиски, из них вытекают современные спектакли, но мы не оставляем классические произведения. Аудитория, которая потом станет взрослыми людьми и будет ходить в драматический театр, должна у нас знакомиться с классикой и с серьезными темами. Не нужно, чтобы сегодня с литературой знакомились только как с пересказом, который можно прочитать на любом сайте с телефона за три минуты. Поэтому мы заостряем свое внимание на таких великих произведениях, как „Преступление и наказание“», — отмечает главный режиссер Омского театра юных зрителей.

При этом двери ТЮЗа всегда открыты и для взрослой аудитории, не только для детей. Театр омские артисты воспринимают как противоядие от клипового мышления и тенденции к поверхностному восприятию информации. В театре люди развивают глубину чувств и критического мышления.

«Интернет — это как добро, так и некое зло. В нем мы получаем саму простую информацию, выжимку. Рассказ голосового помощника, о чем было „Преступление и наказание“, и спектакль — совершенно разные вещи. В театре ты увидишь гораздо глубже. Поэтому поход на постановки так важен», — отмечает режиссер.

Даже если непосредственное, сиюминутное, воздействие спектакля сложно измерить, он оставляет след в сознании зрителя. Подросток может задуматься об этой теме не сейчас, позже. Но в более зрелом возрасте у него будет багаж своих представлений, почерпнутых, в том числе, из спектаклей, которые он увидел во время взросления.