В Челябинской области днем 7 мая ввели режим «Беспилотная опасность»

Южноуральцам советуют сохранять спокойствие

В Челябинской области в 10:35 7 мая ввели режим «Беспилотная опасность». Власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности.

При угрозе атаки беспилотников гражданам рекомендуют спуститься на нижние этажи зданий, в подвал или паркинг, отойти от окон и укрыться в помещении без остекления. Если опасность застала на улице, нужно зайти в ближайшее здание, подземный переход, паркинг или другое безопасное место. Пассажирам транспорта следует выйти из салона и также укрыться в ближайшем здании.

Напомним, что запрещено фотографировать и снимать на видео беспилотные летательные аппараты, последствия их применения или работу средств противовоздушной обороны. Если человек обнаружил дрон или его обломки, запрещается прикасаться к устройству, его частям или любым подозрительным предметам рядом.

Единый номер вызова экстренных служб — 112. Власти просят доверять только официальным источникам информации. Следить за развитием ситуации можно в каналах губернатора Алексея Текслера, «Пул74», Правительства Челябинской области и РСЧС Челябинской области.

Добавим, что в Росавиации сообщили о закрытии аэропорта Челябинска на прием и выпуск воздушных судов.