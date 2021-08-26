Пара из Челябинска открыла независимый книжный магазин «Утопия»

Ребята рассказали о идее создания нового места притяжения горожан, любящих чтение и не стандартную литературу

В Челябинске третий день работает книжный магазин «Утопия», расположенный на проспекте Ленина, 81. Новую локацию открыла молодая пара, Илья и Маргарита. О продаже машины ради дела мечты, детских книгах для взрослых и стильных обложках — в репортаже ИА «Первое областное».

Само название магазина «Утопия» Илья объяснил как метафору «мечтательного, воображаемого места — портала из Челябинска в Питер». Место, действительно, не сразу ассоциируешь с привычным книжным магазином. Здесь нет обычной стойки с кассой и скучных полок, в пространстве расположили диванчик у окна, стол, повсюду расставлены изделия из керамики, который своими руками создает Рита, отдельное место занимают живые цветы, разведением которых занимается ее подруга.





На первый же вопрос, как пришла идея открыть книжный магазин в Челябинске, где за последний год несколько из них наоборот закрылись, ребята ответили, что всегда любили читать, а когда встретились, поняли, что хотят заниматься чем-то для души и начали делать к этому шаги. Историк по образованию Илья раньше проводил экскурсии по нашему городу, а косметолог Рита начала пробовать себя в художестве, делать керамические подсвечники, чашки и вазы.

«В Челябинске не было такого книжного магазина, который бы мы хотели посещать. Где были бы книжки, которые нам нравятся, и нет тех, которые нам не нравятся. Это такая мысль, которая лежала на поверхности. Мечта, которая не была твоей мечтой, пока ты об этом не подумал, а потом ты такой: «Да, это именно то, чего я всегда хотел. Здесь нет стойки, есть стол, то есть сама концепция предполагает, как будто это библиотека или кабинет, куда приходят люди, знакомятся с нами и с тем, что нам интересно. А когда тебе это интересно, то тебе хочется этим делиться, рассказывать, показывать. И мы хотели бы, чтобы это была такая точка притяжения для творческих людей и тех, кому интересна сфера идей», — рассказал совладелец магазина «Утопия» Илья.

Кроме книг, цветов и керамики, в магазине есть необычная канцелярия российского производства, «самая красивая в городе», по словам Риты, оберточная бумага, открытки, линогравюра и необычные плакаты московской типографии, которая использует винтажный старинный станок с наборными буквами. Их обмазывают краской, после чего получаются постеры с забавными надписями. Вскоре ребята планируют угощать своих клиентов кофе, который они любят сами и закупили специально для «Утопии».

«Мы очень хотим делиться всем, что у нас есть, и когда приходит посетитель, мы как ребенок, который хочет все свои игрушки показывать», — делится Илья.





По его словам, в своем магазине они ждут всех, кому интересны чтение и место, где они живут, а также тех, кому интересны они сами. Хозяин магазина сразу же предупреждает, что у них не встретить «превозмогательную» литературу, как они ее сами называют, или, проще говоря, бизнес-книги в стиле: «Ты сидел до 30 лет, прочитаешь книгу и решишь что-то делать, станешь бизнесменом».

Рита призналась, что как и многие челябинцы в какой-то момент мечтала переехать в Санкт-Петербург. И поняла, что хочет туда, потому что в этом городе есть классные кафе, общественные пространства, «Подписные издания». Один раз она попала на обсуждение книги с автором и поняла, что ничего не мешает сделать подобное в своем городе.

«Самоощущение себя в городе — это очень ценно, и нам хочется быть частью города. И любое место может быть классным, и Челябинск классный, мы сами делаем его стремным, когда ноем, когда критикуем, когда замечаем только что-то плохое. Мы точно также можем этот образ города создавать сами. Это в наших руках, можем прекратить ждать и приложить усилия. И вот он, первый независимый книжный», — говорит Рита.





Книжный ассортимент магазина с первого взгляда привлекает своими яркими и необычными обложками, незнакомыми названиями и издательствами. Хозяева говорят, что рассматривают каждое издание как артефакт, которым хочется владеть. Поэтому здесь можно встретить книги не только с очень качественными иллюстрациями и страничками, но и в мягкой обложке, при этом выглядящей стильно. Например, есть книга, посвященная феномену селфи. Ее обложка глянцевая, будто из фольги, где можно увидеть свое отражение. Илья говорит, что, смотря в нее, видишь себя. Так оболочка концептуально повторяет идею самого повествования.

Рита открыла «секрет», что любую из представленных в «Утопии» книг можно приобрести в интернете, но «беда в том, что многие люди о них не знают. Вместе с тем мы хотим именно рассказывать, популяризировать это, показывать, проводить какие-то публичные обсуждения, общественные мероприятия, читательские кружки. Нас интересует общественная деятельность в плане объединения людей, дискуссий. Мы бы хотели, чтобы это место стало местом притяжения». Илья добавил, что «каждый из нас может заказать что-то из интернета. Но у нас часто есть потребность обсудить это с кем-то, обменяться мнениями, спросить совета у человека». По его словам, сам рассказ о книгах, которые выставлены на полках их магазина, уже доставляет удовольствие.

Одна из концепций «Утопии» — предложить книги, которых нет в сетевых магазинах. Ребята черпают вдохновение в людях, которые, как и они, хотят больше подобных пространств в городе.





Сейчас на полках «Утопии» можно найти книги на самые разные темы: политика, антропология, философия, немножко религии. Целый отсек, посвященный России — не только о истории, но и действующих моментах. Например «Слово пацана» о феномене молодежных банд. Необычна и сама тематика, и оформление — на иллюстрациях можно увидеть моднейших ребят в формовках.

«Это те вещи, на которые раньше не обращали внимание, а теперь начинают исследовать. Например, Чернобыль, исследование по мотивам сериала. Есть отдельная полка, посвященная теории искусства и отдельным вещам, как фото. Есть сборники статей искусствоведов. Книги про общество — их большинство. Есть небольшая полка с художественной литературой. Ее будет не много, мы не делаем на нее упор. Нам сейчас интересно что-то, посвященное обществу, детское и так далее», — рассказывает Илья.

Есть книги, посвященные медиа, кино. В одном из изданий можно прочитать 123 эссе от российского кинокритика, где он рассказывает про конкретные кинокартины. Есть полка с графическими романами, иначе говоря, комиксами, но необычными.

«Мы избегаем термина „комикс“, потому что они на серьезную тему. Есть графический роман, посвященный геноциду в Боснии. Есть работа девушки из Салехарда, где она осмысляет то, как жила, сепарировалась от мамы, переехала в Тюмень. В рисунках можно рассмотреть, как ее привязывала к себе мама. Очень пугающая штука финского автора „Перешеек“. Речь идет про дезертира и гражданское население, которое эвакуируется перед приходом красной армии. Погружает в переживание определенного безумия и чередуется с документальными фотографиями», — пояснил Илья.

Конечно, мы задали вопрос о том, не страшно ли было открывать не типичный для Челябинска магазин.

«В какой-то момент желание перевесило страх. Я продал машину, мы взяли кредит. Нам было очень страшно, но была цепочка событий, когда мы просто позвонили по номеру, который был наклеен по аренде», — рассказал Илья.

Рита добавила, что они верят, что челябинцам будет интересен такой формат. Чтобы люди приходили за общением и делились своим творчеством. Она подробнее остановилась на детской литературе, которой относительно много в «Утопии».

«У нас много детской литературы, это отдельная тема, потому что у нас есть ребенок. Богдан очень любит читать книжки. И в момент, когда ты идешь в обычный магазин, ищешь детские книги, они вообще не поражают воображение. У нас есть книги, которые поднимают глобальные темы: „Меня зовут жизнь“, „Меня зовут смерть“, которые в простых словах, понятных интуитивно, они откликаются детям, которые столкнулись со смертью условного щегла», — рассказала Рита.





При этом стоит понимать, что эти книги условно детские. В них поднимаются темы, которые ранее считались табуированными для детей. Например, о смерти. Сама девушка признается, что во многих подобных книжках есть вопросы, о которых многие взрослые не задумываются или не знают.

Также у ребят есть приключенческие книги, например, «Остров сокровищ» и «Двадцать тысяч лье под водой». Но и они представлены в очень необычном издании, на хорошей бумаге с яркими картинками. Внезапно на полках можно увидеть немного учебников высшей школы экономики. И не вписывающуюся в общую концепцию классику. Но даже обложки у «Ночи перед рождеством» и «Собачьего сердца» приятно рассмотреть и потрогать, такие точно не встретишь в библиотеке.

Магазин работает во все дни, кроме понедельника, с 12:00 до 20:00.