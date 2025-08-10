Что почитать челябинцам в преддверии «Рыжего феста»

Делимся подборкой из шести романов, которые можно осилить до форума

До ежегодного челябинского книжного фестиваля «Рыжий фест» остается чуть больше месяца. Организаторы уже раскрыли имена хедлайнеров и рассказали, каких писателей ждать на Южном Урале. Так, главными гостями форума станут Андрей Аствацатуров, Маша Трауб, Андрей Геласимов, Екатерина Качур, Максим Семеляк, Алена Селютина. Корреспондент ИА «Первое областное» сделал подборку книг, которые стоит прочитать перед фестом, чтобы быть в контексте.

Андрей Аствацатуров. «Люди в голом»

Книги Андрея Аствацатурова «Люди в голом», «Скунскамера», «Осень в карманах» и «Не кормите и не трогайте пеликанов» образуют как бы серию, поэтому начать мы советуем, естественно, с начала. Герой-рассказчик «Людей в голом» (18+) проводит читателя по Петербургу, городу своего детства и юности. По сути, это сборник автобиографических забавных историй, шуток и рефлексий «интеллигента в очках». Книга начинается с анекдота, продолжается эссе и завершается драмой.

Фото: Андрей Аствацатуров; издательство АСТ

Правда, Андрей Аствацатуров в первую очередь филолог и специалист по английской и американской литературе. Поэтому правильно будет познакомиться с его трудами о творчестве Т. С. Элиота, Генри Миллера, Джерома Сэлинджера, Оскара Уайльда и послушать литературоведческие подкасты с ним.

Маша Трауб. «Дневник мамы первоклассника»

Книга (16+) рассказывает о буднях мамы юного школьника, с первого родительского собрания 28 августа до конца учебного года. Ее сын Вася за год вместе с родителями будет учиться каллиграфии, выполнять странные и непонятные задания и зубрить стихи. Через юмор Маша Трауб пытается показать, что родители вполне могут пережить школу и не сойти с ума.

Фото: Маша Трауб; издательство «Эксмо»

Екатерина Качур. «Ген Рафаила»

В маленькой заволжской деревне Остров Рафаила под одной крышей пытаются ужиться двое — зять, генерал полиции в отставке Анатоль Красавцев, и теща, сельская учительница Батутовна. Ежедневно на глазах деревни они ведут кровопролитные бои по любому поводу, так что «зашивать» их приходится местному зоологу, испанцу Хосе, который приехал в Россию изучать лисиц. И только одно у двух непримиримых родственников, живущих под одной крышей, общее — враг, беглый зэк Рафаил, который, по преданиям местных, прячется в лесах и питается животными. И Рафаил жаждет свести старые счеты с Анатолем. Возрастное ограничение 16+.

Фото: официальный сайт «Рыжего феста»; издательство «Эксмо»

Андрей Геласимов. «Степные боги»

Действие романа (16+) разворачивается на границе с Китаем летом 1945 года. Подросток Петька растет изгоем, играет по оврагам в войнушку, ищет Гитлера и находит пленного японского врача Хиротаро. Одновременно единственный друг Петьки умирает от неизвестной болезни, и героям приходится рассчитывать лишь на помощь степных богов.

Фото: официальный сайт «Рыжего феста»; издательский дом «Городец»

Алена Селютина. «И жили они долго и счастливо»

Это фэнтези на основе русских народных сказок (16+). Здесь Василиса Прекрасная в мужья выбрала Кощея, и вот они женаты уже несколько нет. Пара счастлива в браке, любит своих доберманов и работает в Западно-Сибирском отделении по надзору за магией и магической миграцией, где ежедневно сталкивается с проблемами. Но тут тайны прошлого настигают супругов и заставляют Кощея и Василису усомниться друг в друге.

Фото: официальный сайт «Рыжего феста»; издательство МИФ

Евгений Рудашевский. «Зверь 44»

В антиутопии (16+) рассказывается о безымянной планете, охваченной вечными войнами: наступают то одни, то другие — и так бесконечно. Герои книги — Бивень, Фара, Сивый, Леший, Кирпич и Черпак — работают на «Звере», катящемся крематории, и выполняют «не самую приятную, но необходимую работу», к тому же, еще и бесконечную. И никто не знает, дождется ли он перемен.

Фото: Евгений Рудашевский; издательский дом «КомпасГид»