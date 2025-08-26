В День знаний на Кировке проведут фестиваль «Челябинск читающий»

Для горожан подготовят встречи с писателями, выступления музыкантов и книжные выставки

В Челябинске 1 сентября на главной пешеходной улице будут выступать писатели и артисты, а для горожан проведут мастер-классы и квесты, связанные с книжными мирами. Так пройдет традиционный фестиваль «Челябинск читающий» (6+), сообщили в комитете культуры города.

Мероприятия литературного фестиваля растянутся на Кировке: здесь с читателями будут общаться авторы Петр Земсков, Ольга Пашнина, Анна Безбрежная и Анна Чудинова, актеры устроят театрализованные представления. Также обещают лектории, мастер-классы, игры и книжные выставки.

Известно, что свои программы на фестивале представят челябинские библиотеки: Пушкинка, Публичка, Маяковка, библиотека для слабовидящих и слепых. Например, от областной библиотеки выставят палатку «Создавай», где будут учить фотографии, мобильному монтажу, кастомизации одежды, программированию роботов. Здесь же презентуют книгу «Заводские настройки» Александры Ручьевой и проведут иммерсивную экскурсию «Челябинск героический». Библиотека Маяковского на своей площадке «Открывай» покажет 3D-энциклопедиии и книги с дополненной реальностью.

Также в этот день пройдет книжная ярмарка с книгами нескольких российских издательств, в том числе «Абрис», «Край Ра», «ЭКСМО».

Напомним, в конце сентября в Челябинске пройдет еще один крупный книжный форум «Рыжий фест». На нем свои новинки представят 95 издательств со всей России. Также на «Фесте» выступят писатели Андрей Аствацатуров, Алексей Варламов, Андрей Геласимов и Екатерина Качур.