Уникальный фестиваль кукольных спектаклей проходит в Челябинске

«Соломенный жаворонок» раз в два года собирает коллективы из разных городов мира

В Челябинском театре кукол раз в два года проводят удивительный фестиваль — «Соломенный жаворонок». Причем таким форматом — собственным международным фестивалем кукольных спектаклей для взрослого зрителя — не может больше похвастаться ни один театр России. Но почему фестиваль так называется? Когда он зародился и кто на него приедет в этом году? На эти вопросы отвечаем в очередном материале проекта «Азбука культуры Южного Урала», посвященного статусу культурной столицы.

«Челябинский рабочий» от 2 августа 2006 года

«Соломенный жаворонок» впервые «прилетел» в Челябинск в 2006 году, он был приурочен к 270-летию Челябинска и 250-летию российского профессионального театра. Тогда это был международный фестиваль театров кукол, на котором показывали спектакли для совершенно разных возрастов. Кстати, в том же году состоялось торжественное открытие мемориальной доски Валерию Вольховскому — главному режиссеру театра в 70—80-е годы прошлого века. Почему мы связываем эти события? Потому что фестиваль был назван по имени одной из постановок Вольховского.

Приехав в челябинский театр в 1977 году, Вольховский привез с собой идею ни на что не похожего спектакля. «Соломенный жаворонок» был спектаклем для взрослых, такой экспериментальной фантазией на тему древнерусского фольклора, писали в книге «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2016».

«Сюжет пьесы состоит в следующем: в далеком прошлом славяне совершают обряд, посвященный встрече Весны. Мальчик, герой пьесы, нарушил обычай — не внял завету старших и раньше положенного срока заиграл на дудке. Кара последовала тотчас же: появились злые духи-волшебники и украли Весну. Чтобы исправить ошибку, Мальчик отправился на поиски Весны-красны, прошел все времена года, сражался с чудищами и победил. Во всем ему помогал Соломенный жаворонок — посланец Солнца», — писала в книге «Календарь знаменательных и памятных дат» Мария Лукина — родственница основателя Челябинского театра кукол Павла Гарянова.

Работу даже представляли на международном конкурсе во Франции в 1979 году, она взяла первое место. И фестивалем «Соломенный жаворонок» наш Театр кукол отдал дань памяти великому мастеру.

«„Соломенный жаворонок“ Вольховского был для Челябинска как спектакль „Чайка“ для МХАТа — настоящим символом театра», — отмечает главный режиссер Челябинского театра кукол Александр Борок.

Открывали событие, кстати, показом спектакля Вольховского «Аистенок и Пугало». В афише первого фестиваля было 16 детских и взрослых спектаклей от коллективов из девяти городов Урала, Поволжья и Казахстана.

Фото из газеты «Челябинский рабочий» от 7 сентября 2006 года

Идея кукольного фестиваля понравилась, и организаторы решили повторить событие на следующий год. Среди участников были театры кукол из Новоуральска, Озерска, Тольятти, Петропавловска, Магнитогорска, Уфы, Железногорска.

«Челябинский рабочий» от 4 сентября 2007 года

А потом «Соломенный жаворонок» взял перерыв на целых пять лет.

«Фестиваль был посвящен памяти Валерия Вольховского, и на него хотели привозить спектакли из разных городов, поставленные как раз Вольховским. Но их оказалось не так много, поэтому „Соломенный жаворонок“ дважды провели, а потом он приостановился», — рассказал нам Александр Борок.

«Жаворонок» вернулся в 2012 году. И заявил, что теперь будет фестивалем постановок для взрослого зрителя — первым в стране. Тогда петербургский театровед Арина Шепелева, оценивающая работы фестиваля, сказала, что такая идея была очень рискованной.

«Таких фестивалей, где собрались бы только кукольные спектакли для взрослых, в России больше нет. Идея очень рискованная, потому что взрослые спектакли в кукольных театрах очень разного, порой совсем низкого уровня. У челябинского театра получилось собрать фестиваль, потому что отбор был очень серьезным», — приводят слова критика в газете «Челябинский рабочий».

«Челябинский рабочий», октябрь 2012 года

На сегодняшний день международный фестиваль кукольных спектаклей для взрослого зрителя проводится в Челябинске раз в два года и собирает лучшие режиссерские работы из России и из-за рубежа. «Соломенный жаворонок» — не просто показ спектаклей, но и конкурс. Победителей выбирают сами участники фестиваля, а театральные критики и режиссеры обсуждают каждую работу.

В 2026 году «Соломенный жаворонок» пройдет с 17 по 21 сентября — на месяц раньше обычного. Как рассказал ИА «Первое областное» Александр Борок, сделали это для того, чтобы у театров-участников была возможность показать в Челябинске уличные спектакли. В конце сентября погода еще позволяет сделать это, а вот в октябре уже холодно.

Главный режиссер Челябинского театра кукол раскрыл нам секрет, кто уже подал заявку на участие в фестивале. Пермский театр кукол предложил свои спектакли «Маленькие трагедии» (совсем недавно работу показывали на гастролях в Челябинске) и «Илиада v. 2.0». Курганский театр кукол подал постановку Александра Янушкевича «Господа Головлевы», Санкт-Петербургский Большой театр кукол — работу «Джинжик» режиссера Яны Туминой, театр Karlsson Haus — «Сердцедёра» в инсценировке Евгения Корняга. Но кто именно попадет на челябинскую сцену, уже решит экспертная комиссия. К слову, к фестивалю наш Театр кукол возобновит показы «Бури» по Уильяму Шекспиру.