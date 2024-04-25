В Челябинске прогремела «Буря»

Премьера шекспировской пьесы состоялась в Театре кукол

Челябинский театр кукол имени В. Вольховского представил постановку «Буря». В ее основу легло одно из последних произведений Уильяма Шекспира о миланском правителе и волшебнике Просперо. Футуристичные декорации и мрачная сцена — в фотографиях ИА «Первое областное».





«Буря» — это философская сказка. В ней читателям встречаются магия и колдовские книги, фантастические персонажи: дух света и воздуха Ариэль, дух земли Калибан. Как отмечают в Театре кукол, в ней можно обнаружить мотивы других великих произведений Шекспира: здесь балагурят шуты, молодые люди влюбляются с первого взгляда, а герцоги и короли борются за власть.





На пару часов зрители погружаются в атмосферу таинственного острова. Вместе с главным героем им предстоит решить, что же выбрать — месть или прощение?





Как и в театре Шекспира, все роли исполняют мужчины, даже дочери Просперо Миранды.





Увидеть постановку смогли только 30 зрителей, ведь зал пришлось трансформировать до неузнаваемости: поднимать уровень сцены, перестраивать пол, занимать ряды сидений.





Среди декораций очень много бесцветных кукол и голов. Подобные мы уже видели в спектакле «Годунов».





«Для декораций использованы лучшие материалы, имитирующие дерево, кожу, камень. Нетипичные антропоморфные куклы, сделанные из пеноплекса, с ярко выраженными чертами характера имеют хромированные части и детали, чтобы возник правдивый эффект исчезновения», — рассказали в пресс-службе театра.





Роль Просперо исполнил заслуженный артист России Александр Борок, совсем недавно награжденный государственной медалью «За труды в культуре и искусстве».





«Буря» — сложное произведение, прощание и завещание великого писателя. Переосмысление трагикомедии в челябинском театре заставит зрителей задуматься о справедливости, любви и тяготившем грузе прошлого.





Следующие показы пройдут до конца текущей недели, затем постановку покажут 4 мая.