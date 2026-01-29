Челябинский фестиваль «Соломенный жаворонок» в 2026 году пройдет раньше обычного

Кукольные спектакли для взрослого зрителя будут показывать с 17 по 21 сентября

Фестиваль кукольных спектаклей «Соломенный жаворонок» в 2026 году пройдет в Челябинске на месяц раньше обычного — в сентябре. При этом Театр кукол имени Вольховского уже открыл прием заявок от российских и зарубежных коллективов, сообщают в региональном Минкульте.

Обычно спектакли для взрослого зрителя приезжают в Челябинск в октябре. В этом году (но уже в новом театральном сезоне) десятый, юбилейный, «Соломенный жаворонок» пройдет с 17 по 21 сентября.

«Фестиваль переместится во времени с поздней уральской осени на самую красивую, яркую, теплую и гостеприимную пору, наполненную очарованием прощающегося лета и встреч театральных коллективов. И начало сентября даст нам больше возможностей, например для показа уличных спектаклей», — делятся в театре.

Пока состав участников еще только набирается, до 1 апреля российские и зарубежные театры будут присылать свои заявки. Отбор спектаклей проведут театральный критик Арина Шепелева, критик, педагог и помощник худрука Татарского государственного академического театра кукол «Экият» Нияз Игламов, а также главный режиссер Челябинского театра кукол Александр Борок.

Фестиваль продолжается вот уже 20 лет, постановки южноуральскому зрителю привозят каждые два года. В 2024 году, к примеру, абсолютным чемпионом «Соломенного жаворонка» стал спектакль «Белый пароход» театральной лаборатории КукLab из Москвы.