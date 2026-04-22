Одним из первых джазовых ансамблей Челябинска был оркестр домохозяек

Играли девушки на стиральном корыте, ведре, самоварной трубе, половых щетках

В 30-е годы прошлого столетия в Челябинске начало развиваться новое искусство. Музыканты играли не привычные всем мелодии, а что-то другое, инородное. Так в городе зарождался джаз. Сегодня же Челябинск известен своим диксилендом Игоря Бурко, джазовыми фестивалями, а каждый год сюда со специальной программой приезжает Игорь Бутман. В рубрике «Азбука культуры Южного Урала» мы расскажем, как развивалось это движение в начале и какие самые необычные коллективы работали на Южном Урале.

В 1932 году в Челябинске образовался небольшой ансамбль из девяти человек. Артисты поначалу выступали в ресторане «Гигант» при фабрике-кухне ЧТЗ, пели и играли для посетителей совершенно новую по тем меркам музыку. Руководителем первого джаз-бенда был скрипач Анатолий Хайкин. Чуть позже количество инструментов в коллективе выросло до двенадцати: две скрипки, три саксофона, две трубы, тромбон, контрабас, рояль, гитара и ударные. Днем ресторан «Гигант», в котором играл ансамбль Хайкина, кормил рабочих, а вот вечером начиналась танцевальная программа под джаз-оркестр. Играл коллектив даже для советского политика-революционера Михаила Калинина во время его приезда на ЧТЗ.

После музыканты работали в первом звуковом кинотеатре «Пролетарий», где ныне располагается филармония. Артисты исполняли американские композиции, эстрадные песни и пьесы в стиле раннего свинга из репертуара одного из лучших советских джаз-оркестров под руководством композитора Александра Варламова. В то время джазовые оркестры не только играли свою программу, но и аккомпанировали немому кино. Когда появился звуковой кинематограф, надобность в игре оркестра прямо во время сеанса отпала, но коллектив Хайкина продолжил работу в «Пролетарии» — исполнял музыку в фойе перед кинопоказами. К сожалению, жизнь Анатолия Хайкина закончилась трагически: в 1941 году он был призван на фронт, но затем его арестовали по доносу, а 28 сентября ему вынесли приговор по статье 58‑10 «пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений». Руководитель первого профессионального челябинского джаз-бенда получил 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Его жизнь оборвалась 13 февраля 1943 года в Карлаге. Не сохранилось записей его выступлений, утрачены ноты джаз-бенда...

Оркестр Хайкина был не единственным коллективом в городе. В книге «Джаз в Челябинске» отмечали, что в 1933 году в городе показывали пантомимы с джаз-бендом, а в Доме инженерно-технических работников ЧТЗ устраивали концерты джаза. Летом 37‑го года силами московской труппы в Челябинске появился свой мюзик-холл. А в конце 30‑х город принимал гастролирующих артистов: московский коллектив Бориса Ренского, ленинградский оркестр Якова Скоморовского, Госджаз Союза ССР под руководством Виктора Кнушевицкого, чехословацкий джазовый оркестр Отто Скутецкого вместе с афроамериканской певицей Целестиной Коол.

А еще в Челябинске работал оркестр из трех десятков домохозяек ЧГРЭСа.

«На ЧГРЭС и других предприятиях Челябинска большим успехом пользуется шумовой оркестр, организованный домохозяйками ЧГРЭС. Сейчас домохозяйки готовят новый репертуар для своих выступлений: „Табаган“ — американская мелодия, „Семь-сорок“ и ряд других вещей. В состав оркестра включены почти все необходимые принадлежности кухни», — писали в «Челябинском рабочем» от 28 ноября 1935 года.

Появился необычный коллектив, судя по заметкам в газетах, в конце 1934 года. Играли девушки на стиральных корыте и доске, ведре, самоварной трубе, половых щетках, тарелках, кастрюлях, бутылках, тазу, звонках и гребешках. На кухонной утвари они исполняли вальс «Дунайские волны», фокстроты «У самовара я и моя Маша» и «У моря».

«Я собрала актив домохозяек, пришло 16 человек. Начали репетицию. Были трудности, но настойчивость, с которой взялись женщины за дело, дала нам возможность преодолеть все трудности», — рассказывала руководительница коллектива газете «Челябинский рабочий». К сожалению, в публикации нет ее имени, только фамилия — товарищ Михаэльс.

В такой необычный джаз-бенд входили жены работников ЧГРЭС. Буквально после двух месяцев выступлений они «зарекомендовали себя хорошо» и стали пользоваться большой популярностью у рабочих и инженерно-технических работников электростанции. Автор заметки об оркестре от 14 февраля 1935 года с псевдонимом «Г. С.» утверждал, что «прекрасное начинание домохозяек должно послужить примером для остальных заводов и предприятий Челябинска».

Еще один эксцентричный джаз-бенд тех годов — ансамбль лилипутов. Артисты играли в конце 30‑х годов в челябинском цирке под управлением дирижера Дугласа Фербенкса (в книге «Джаз в Челябинске» уточняют, что это был псевдоним).

«ГосЦИРК. Кино-джаз лилипутов. Дирижер „Дуглас Фербенкс“. Пение — Вержбицкая. Программа в трех отделениях», — такое объявление было на последней странице газеты «Челябинский рабочий» от 15 декабря 1938 года.

Судя по всему, джазисты-лилипуты начали выступать в цирке в декабре 1938 года. В выпусках «Челябинского рабочего» рекламе их выступлений предшествуют только анонсы выступлений укротителя хищных зверей Гладильщикова. И чуть ранее — в начале ноября 1938 года — заметки об открытии Госцирка (оно было запланировано сразу на несколько дней, с 4 по 8 ноября, в программе выступлений были дрессировщики, акробаты, гимнасты, жонглеры, наездники и сатирики).

В то же время джазовые ансамбли постепенно начали появляться в Златоусте, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Озерске, Сатке и Южноуральске. Во время Великой Отечественной войны джазовые оркестры были даже на Кировском заводе и в составе Уральского добровольческого корпуса. Хорошим тоном считалось иметь у представителей разных профессий свой «джаз».

И с середины века все завертелось еще быстрее. Начали появляться новые джаз-бенды, новые артисты. Например, в то время появился коллектив под управлением Исаака Гельфгата. Начинали артисты с ресторана «Арктика», потом перебрались в другой — «Южный Урал». А значительный вклад в развитие джаза в Челябинске внес Михаил Папашика. В течение десяти лет он работал руководителем и аранжировщиком первого в городе биг-бенда, который работал в кинотеатре «Кировец». Также он организовал первый в истории города студенческий джазовый оркестр на базе Челябинского политехнического института (ныне ЮУрГУ). А еще был свой джаз-бенд в ДК ЧТЗ. Историк Евгения Конышева рассказывала, что в зрительном зале была и оркестровая яма для музыкантов, но позже ее закрыли.

В дальнейшем челябинская джазовая школа получила известность в стране. Музыканты выступали в различных концертных программах и джаз-оркестрах, продолжая развивать традиции оркестрового джаза. А в 1969 году в Челябинске был создан ансамбль «Уральский диксиленд», руководителем которого стал Игорь Бурко. Коллектив жив и сегодня — он считается одним из самых старых ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве. По сей день диксиленд остается главным хранителем традиций и послом отечественного джаза: виртуозно владея палитрой стилей от би-бопа до джаз-рока и вдохновляясь магией Луи Армстронга, коллектив не только объехал с концертами всю Россию и Европу, но и завоевал титулы лауреата всесоюзных конкурсов и участника престижнейших мировых форумов вроде North Sea Jazz Festival. В 2022 году именно им выпала честь представлять всю региональную Россию на концерте в честь столетия джаза в Большом театре, а сегодня география их гастролей простирается от Санкт-Петербурга до Камчатки и Байкала.