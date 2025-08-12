В Челябинской области разработают концепцию гастротуризма

Для региона продумают кулинарный код с локальными блюдами и мероприятиями

В Челябинской области началась разработка концепции развития гастрономического туризма. Для региона составят список фермерских хозяйств, ресторанов и блюд, которые отражают локальную идентичность и могут быть интересны гостям Южного Урала, сообщили в региональном Центре проектного развития территорий и туризма.

Рабочая группа, занимающаяся развитием регионального гастротуризма, определит пилотные муниципалитеты, предприятия и заведения, которые будут работать на путешественников. Также на 2026 год сформируют календарь гастрособытий и фестивалей и подготовят буклет-путеводитель по «кулинарному» Южному Уралу.

Первое заседание рабочей группы уже состоялось, на нем определили приоритеты региона в данном проекте и отметили, что Челябинская область вошла в 11 пилотных регионов, где будут разрабатывать уникальный гастрономический код.

«Гастропаспорт — не только про еду, это про культуру, креатив, воспитание. Это про развитие бизнеса и про уровень жизни в регионе в целом. В рамках проекта „ПроЕду по России“ нам будет интересно поработать с регионом, который у многих ассоциируется как промышленный центр, над созданием уникальной модели гастрономического развития, опираясь на историю, культуру и местные традиции», — поделилась представитель «Агентства стратегических инициатив» Ольга Шандуренко.

В августе рабочая группа определит инициативы и пилотные проекты, которые начнут развивать гастротуризм в области.

Напомним, в Челябинске сегодня представлено мало ресторанов, которые подают локальную кухню. Попробовать посикунчики, шанежки и ляпуны можно лишь в нескольких точках.