В старой «Башне» на ЧТЗ на один день открыли выставку современного искусства

Рассказываем, как в Челябинске оборудуют исторические постройки под арт‑пространства

В Челябинске продолжается бум на выставки в необычных локациях и переустройство закрытых от лишних глаз исторических зданий под арт-пространства. Первой в этом году стала водонапорная башня на Воровского, второй — тоже «Башня», но уже в Тракторозаводском районе. Там всего на несколько часов открылась выставка работ художника Сергея Ноусошиала. Почему выбрали эту площадку и примет ли «Башня» другие арт-инициативы, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Долгие годы «Башня» была закрыта, и челябинцам оставалось только гадать, что же она прячет внутри. В начале 2025 года ее решили приблизить к горожанам, сделать понятнее: пространство внутри начали сдавать под мероприятия, концерты, фотосессии. В «Башне» уже играли музыканты, фотографировались танцоры балета, а на днях открылась первая выставка современного искусства — всего на четыре часа.

Многие челябинцы шли на экспозицию, чтобы поглядеть не только на искусство, но и на архитектуру. В «Башню» можно попасть через обычный подъезд трехэтажного дома. Внутри — сразу две лестницы, которые расходятся в разные стороны и, как говорят кураторы площадки, ведут в коммуналки. Вход в «Башню» — на втором и третьем этажах. Со второго ты попадаешь в просторный круглый зал с белоснежными колоннами, с третьего — на балкон, который опоясывает всю «Башню» изнутри. С балкона можно подняться еще выше, на смотровую площадку, но там пока ремонт, поэтому желающим придется подождать.

Первую выставку в «Башне» открыл Сергей Ноусошиал. В течение трех лет он рисовал афиши для баров Челябинска и других городов. Все собрание, от маркерных зарисовок до диджитал-продукта, он решил показать общественности — так родилась «Печать идет три года».

«Для художника очень важно что-то выкладывать, говорить о себе. Последние три года я публиковал свои работы только в сториз в соцсетях. И в какой-то момент я понял, что надо как-то все соединить, чтобы люди увидели. Изначально я хотел сделать просто аккаунт с работами, выложить портфолио. А потом решил: „Зачем это мне, если я могу показать работы и концептуально все это оформить“. По факту выставка — больше история про дизайн, но мне хотелось донести, что выставки бывают не только с полотнами 1,5 на 1,5 метра», — рассказал корреспонденту Сергей.

Вся выставка — сплошной неформат. Начиная с того, что афиши, напоминающие граффити, заполонили пространство с античными белоснежными колоннами (хотелось уйти от клише с андеграунд-местом, делится Сергей), заканчивая подачей вечера: гостям раздавали талоны-приколы, всех угощали борщом и хлебом с салом в 30-градусную жару. А еще в центре зала устроили перформанс: гостю выставки, далекому от мира изобразительного искусства, поручили создать афишу с нуля (точнее, собрать коллаж, используя заготовленные вырезки работ Ноусошиала).

«Печать идет три года» — это почти восемьдесят афиш и три работы «не для кого-то, а для себя». Три масштабных полотна располагались на втором этаже и были как бы центром композиции. Они немного выбивались из общей массы — размером и отсутствием текста, где и когда пройдет какое-то событие. И стали точкой для селфи и фотографий на весь вечер. Серия называется «Терапия Цвета Граната», по отдельности — «Поиск», «Шум» и «Отпусти».

«У людей возникают вопросы — художник ли я на самом деле. Таким образом я хочу ответить. Ведь я рисую всю осознанную жизнь», — делится автор выставки.

Основную часть выставки заняли работы для мероприятий и вечеров в челябинских барах, клубах и кафе: «Культе», Hopsspot, «Классе коррекции». Но есть и работы для себя. Например, «Я посадил дерево». Это иллюстрация к песне Виктора Цоя, которая была нарисована «в моменте», когда было настроение рисовать. Или же «У меня чудесная жизнь» — это выброс эмоций, переполняющих здесь и сейчас. А еще — напоминание самому себе: не вешай нос.

Выставка — честный диалог художника и зрителя. Под каждой работой разместили небольшую записку, в которой Сергей отвечает на возможные вопросы и делится: «Рисовал пальцем в телефоне», «Люблю эту работу», «Нравится корявость» или же пишет про себя: «Вызов был принят, Серега — молодец».

Возможно, выставка «Печать идет три года» стала отправной точкой в превращении «Башни» в полноценное арт-пространство, где попеременно будут выставляться челябинские авторы или проходить перформансы и вечера современной музыки. Тем более что в Челябинске тенденция на приобщение старых локаций к культурной жизни сохраняется: так, уже появились «Усадьба Рябинина», мастерская «Культурный слой», а в будущем — центр современной музыки.