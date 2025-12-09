Челябинский театр оперы и балета вернет «Богему» с обновленными декорациями

Последний раз спектакль давали год назад

Опера «Богема» Джакомо Пуччини вернется в Челябинский театр оперы и балета с новыми декорациями. После годового перерыва артисты готовы представить спектакль уже в январе, сообщили в пресс-службе театра.

В текущем театральном сезоне «Богему» пока не давали, потому что декораторы занимались новым оформлением. Напомним, оперу поставили в 2019 году на основе декораций, костюмов и реквизита, подаренных Большим театром. Режиссером тогда выступил Вячеслав Стародубцев, художником — Петр Окунев.

«Мы заинтересованы в том, чтобы успешные спектакли в классическом прочтении как можно дольше радовали зрителей, поэтому постепенно реставрируем декорации и костюмы постановок, которые уже много лет идут на нашей сцене. Так, за последние сезоны мы восстановили оперетты „Сильва“ и „Марица“, балеты „Анюта“ и „Спящая красавица“. Скоро после перерыва в репертуар вернется и опера „Богема“», — рассказал директор Челябинского театра оперы и балета Владимир Досаев.

Обновленные декорации зрителям покажут уже 16 января. Возрастное ограничение постановки 12+.