В Челябинском театре кукол новогодние спектакли будут показывать до 11 января

Представят и премьеру — «Новогодние похождения Лиса и Поросенка»

В Челябинском театре кукол стартовала новогодняя кампания с волшебными спектаклями для детей. Продлится она до 11 января, в это время зрителям будут играть две постановки: «В гостях у Дедушки Мороза» (0+) и премьеру «Новогодние похождения Лиса и Поросенка» (6+), сообщили в пресс-службе.

Новый спектакль основан на книгах норвежского писателя Бьерна Рервика. Поставил работу на челябинской сцене главный режиссер театра Александр Борок, он объединил несколько книжек: «Свитер на Рождество», «Дед-Надзор», «Всепроглот» и «Вафлямбала». После представления для зрителей проведут интерактив с героями спектакля.

«Я хотел задействовать в спектакле самых известных и любимых героев автора Лиса и Поросенка и менее известных, но очень забавных и колоритных персонажей, таких как Некк, Картон Лютый, Вафлямбала и Цыцыроны», — рассказал Александр Борок.

Фото: Светлана Кондюрина, Челябинский театр кукол

Если «Новогодние похождения Лиса и Поросенка» рассчитаны на дошкольников, то второй спектакль новогодней кампании — «В гостях у Дедушки Мороза» — на самых маленьких гостей театра. Постановка идет на малой сцене уже четвертый год и покоряет все новых детей и родителей. Дед Мороз и Снегурочка поиграют со зрителями, загадают загадки, станцуют, споют и подарят подарки каждому.

Напомним, в прошлом году Театр имени Вольховского к новогодним праздникам представил спектакль «Маленький Дед Мороз».