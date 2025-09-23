На «Рыжем фесте» покажут фильм «Вечная зима», снятый в Магнитогорске

Он станет частью программы «Литература плюс»

В Челябинске на литературном форуме «Рыжий фест» покажут фильм «Вечная зима» (18+) с Александром Робаком в главной роли. Вместе с этим пройдет встреча с режиссером картины Николаем Ларионовым, уроженцем Магнитогорска и сопродюсером фильмов «Т-34», «Без меня», «Выше неба» и «Кома».

Кинопоказ запланирован на первый день работы фестиваля, он станет частью нового формата «Литература плюс», на котором будут обсуждать анимацию, музыку, графическое искусство и кинематограф. Также фильм вошел в «городскую программу», мероприятия которой перенесли на площадки кинотеатра «Киномакс-Урал», Публички, творческого пространства «Антресоль».

Напомним, фильм «Вечная зима» снимали в Магнитогорске. Главный герой, которого играет Александр Робак, теряет своего сына, а после вместе с женой учится справляться с трагедией и пытается по-своему восстановить справедливость. Лента даже попала в конкурсную программу международного кинофестиваля в Сан-Паулу.

На «Рыжем фесте» кино представят в кинотеатре в ТРК «Урал», а позже зрители смогут задать вопросы режиссеру. Показ бесплатный, но необходима регистрация на официальном сайте форума.

Напомним, в этом году на литературный форум приедет сценарист и продюсер фильмов «Холоп» и «Холоп-2» Дмитрий Пермяков.