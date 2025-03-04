Литературный форум «Рыжий фест» в 2025 году сделает акцент на региональных изданиях

Для участников стартовал прием заявок

Челябинский литературный форум «Рыжий фест», который состоится с 26 по 28 сентября, пройдет под слоганом «Написано и издано в России» и акцентирует внимание на небольших региональных изданиях, не представленных в сетевых книжных магазинах. Об этом сообщили организаторы.

Темой феста в этом году выбрали «Антологию текстов», а очередной сезон книжного праздника позиционируют как ярмарку регионов. На ЮУКЯ обещают расширить представительство российского книгоиздания, чтобы посетители могли познакомиться с литературой, которая пока незнакома большинству уральцев.

«„Рыжий фест“ способствует не только развитию книжной культуры в Челябинской области, но и развитию коммуникаций между издательским бизнесом и писательским сообществом регионов России, а также выполняет важную просветительскую функцию по продвижению локальных литературных брендов», — отметил президент Ассоциации книгоиздателей России Константин Чеченев.

Также на форуме будут говорить о писателях регионов.

Для участников уже стартовал прием заявок. Он продлится до 30 апреля.

Напомним, в прошлом году литературный форум собрал свыше 15 тысяч посетителей. Хедлайнерами стали писатели Леонид Юзефович, Яна Вагнер, Шамиль Идиатуллин, Екатерина Манойло, Леонид Клейн, авторы из Донбасса, а также создатели фильма «Рыжий» Евгений Алехин и Савва Минаев.

Также в этом году в Челябинске впервые пройдет благотворительный книжный фестиваль «Лампочка».