В 2025 году на «Рыжий фест» в Челябинск приедут 95 издательств

Впервые гостями форума станут «Альпака», «Черным-бело», «ПерельМания и ПерельМагия»

В Челябинск на литературный форум «Рыжий фест» приедут 95 издательств со всей России. Особое внимание в этом году уделят региональным небольшим редакциям, не представленным в книжных магазинах и на маркетплейсах, рассказали организаторы фестиваля.

Так, в Челябинск приедут книжные издательства из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Мурманска, Республики Коми, Ямало-Ненецкого автономного округа, Екатеринбурга и Челябинска. В их числе — постоянные гости: «МИФ», «Фантом Пресс», «Абрикобукс», «Эксмо», «Этерна», «Лайвбук», «Добрый великан».

Впервые книги на Южном Урале представят 24 издательства, среди которых «Альпака», «Черным-бело», «ПерельМания и ПерельМагия», «Сибирь на страницах», «Ямал-Медиа», «Тире и точка» и Издательство Московской Патриархии.

«Приятно, что с каждым годом интерес к Всероссийскому книжному фестивалю „Рыжий фест“ растет. Если раньше мы сами рассказывали о себе, искали контакты и приглашали участников, то сейчас о нас знает большинство издательств. Они охотно едут к нам и литературу подбирают обдуманно, ориентируясь на спрос челябинских читателей, посетителей последних лет», — рассказала куратор форума и Южно-Уральской книжной ярмарки Лолита Ишимова.

Напомним, в этом году «Рыжий фест» пройдет с 26 по 28 сентября под девизом «Написано и издано в России». Уже известно, что хедлайнерами станут Андрей Аствацатуров, Алексей Варламов, Андрей Геласимов и Екатерина Качур.