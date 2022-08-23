Челябинский тигр Гектор с командой ветеринаров и волонтеров центра зоозащиты «Спаси меня» прилетел в Хабаровск. Самолет задержался в Екатеринбурге на три часа. В общей сложности Гектор провел в дороге сутки, все это время он был в клетке.
Как сообщила директор школы зооволонтеров центра «Спаси меня» Катерина Карпенко, Гектор проснулся еще в дороге, чувствует себя неплохо. Его покормили и в самолете, и уже по прибытии в аэропорт.
«Он, конечно, устал, толком не спал в дороге. Гектор направляется сразу в свой вольер, который ему приготовлен сотрудниками реабилитационного центра „Утес“. Директор центра Эдуард Круглов рассказывал, что в границах вольера течет небольшая речка и у Гектора будет свой небольшой личный пруд или, скорее, болотце, где он сможет бултыхаться», — рассказала Катерина Карпенко.
Из Челябинска привезли и любимую игрушку Гектора — мячик. Переезд спасенного в Челябинске тигра стал возможен благодаря компании «Амур Минералс», которая входит в холдинг Русской медной компании. Подробнее о реабилитационном центре для диких животных «Утес» и условиях новой жизни для Гектора мы рассказывали здесь.
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