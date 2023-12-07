Лев Шираз, которого трехмесячным котенком привезли в приют для диких животных «Спаси меня» на маршрутке, вечером 6 декабря переехал в теплый вольер. Об этом сообщил в телеграм-канале приюта его директор, доктор Карен Даллакян.
«Переселить тяжелого льва без малейшего вреда для его здоровья — задача сложная, но мы справились. Девять человек работали слаженно. Спасибо еще раз каждому, кто принимал участие в сборах! Шираз спустя пару минут уже освоился, ибо спокойно лежит и ничего не ломает», — написал Карен Даллакян.
Деньги на строительство нового помещения собирали всем миром: вольер построен исключительно на добровольные пожертвования друзей приюта из Челябинска и других городов России, в которых знают о многолетней зоозащитной деятельности Даллакяна. Утепленный вольер из сэндвич-панелей, с дополнительной металлической сеткой, обогревателем, утепленным потолком, полом, а также будкой-домиком соседствует с прогулочным двориком.
«Прогулочный вольер нужен, чтобы в комфортную солнечную погоду Шираз выходил на улицу. В двух вольерах хватает высоты с запасом, чтобы лев мог встать в полный рост», — пояснил руководитель приюта «Спаси меня».
Главное, чему рады в фонде «Спаси меня» и за что особо благодарят всех жертвователей, — теплолюбивого Шираза успели поселить в теплое помещение до аномальных морозов. По словам Карена Даллакяна, Шираз немного удивился новой обстановке, но быстро освоился, утром прогулялся и оперативно попросился в крытый теплый вольер: сегодня утром в Челябинске было минус 28 градусов.
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