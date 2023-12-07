Лев Шираз в Челябинске переехал в теплый вольер

Как раз накануне жестких морозов в приюте «Спаси меня» закончили стройку

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«Переселить тяжелого льва без малейшего вреда для его здоровья — задача сложная, но мы справились. Девять человек работали слаженно. Спасибо еще раз каждому, кто принимал участие в сборах! Шираз спустя пару минут уже освоился, ибо спокойно лежит и ничего не ломает»,

— написал Карен Даллакян.

«Прогулочный вольер нужен, чтобы в комфортную солнечную погоду Шираз выходил на улицу. В двух вольерах хватает высоты с запасом, чтобы лев мог встать в полный рост»,

— пояснил руководитель приюта «Спаси меня».