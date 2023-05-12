Зоозащитники требуют запретить охоту на озерах Челябинской области, где живет краснокнижная утка

Утка савка находится на грани исчезновения

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера группа орнитологов провела четверо суток в экспедиции в Варненском районе. Наблюдения за редкой птицей подтвердили, что на болоте Большая Кисена обитают редкие утки савки: удалось сфотографировать одного самца и двух самок (на главном фото).

Фото: redbookrf.ru



По описанию, которое дает Красная книга, савки отличаются яркими синими клювами у селезней, красноватым оперением и белой головой с белой же шапочкой. В Челябинской области, по предварительным данным, осталось всего 20 особей, в России — 500. На координационном совете по экологии у губернатора Алексея Текслера, который состоялся в январе 2023 года, зоозащитники забили тревогу: чтобы спасти диких краснокнижных уток, они предложили запретить охоту и рыбалку там, где пока еще водится редкая птица.

Алексей Текслер, выслушав зоозащитников, обратился с вопросом к министру экологии Сергею Лихачеву: «В чем проблема закрыть охоту?» Министр ответил, что проблем нет, осенняя охота будет запрещена.

По поручению губернатора Челябинской области об актуализации работы над Красной книгой и запрета охоты на озерах, на которых обитает утка савка, рабочей группой по сохранению биоразнообразия, развитию ООПТ и экологического туризма и был организован выезд в Варненский район.

«Утка савка — на грани исчезновения. Причины уменьшения численности савок разнообразны. Особенно критичными факторами являются охота и использование болот и водоемов для рыбной ловли. Таким образом, находка трех савок на болоте Большая Кисена в Варненском районе Челябинской области — это важный сигнал о том, что утку в нашей области еще можно спасти и увеличить ее численность. Это событие подчеркивает необходимость сохранения и защиты уникальной птицы, которая является критически уязвимым видом»,— комментирует представитель Фонда защиты дикой природы «Спаси меня» Катерина Карпенко.

По данным экологов и зоозащитников, сейчас утка савка обитает в Челябинской области на озерах Большой Сарыкуль, Курлады, Большой Каратай, Тулак, Чучкалы, Донгузлы, а также Забалуево. Пока речь идет о запрете весенней и осенней охоты только на Большом Каратае и Тулаке (о них шла речь на координационном совете у губернатора). Но пока решения о запрете нет.

«Мы сейчас совместно с министерством экологии прорабатываем законодательные варианты такого запрета. Это непросто. Но мы движемся», — поясняет Катерина Карпенко.

Рабочая группа по сохранению биоразнообразия, развитию ООПТ и экологического туризма продолжит мониторинг жизнедеятельности редких уток в Варненском районе и планирует создание научной лаборатории совместно с естественно-технологическим факультетом ЮУрГГПУ.