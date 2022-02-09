Медвежонок Соня в Челябинске переведена в открытый вольер

Руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян опубликовал первые снимки спасенного медвежонка после карантина

Первое областное информационное агентство следит за историей крошечного медвежонка, подобранного на трассе в Катав-Ивановском районе осенью 2021 года. Сильно истощенного и едва живого зверька привезли в центр «Спаси меня», и доктор Карен Даллакян не скрывал своего удивления, как эта малышка вообще выжила. В семь месяцев она весила семь килограммов, как новорожденная.

«К сожалению, мы убедились, что она карликовый медведь. Это не только мое мнение, но и экспертного совета. Есть такие медведи, это не особенность породы, это патология. Из-за карликового гена развитие костной системы идет вширь. В ее возрасте она весила бы уже 70 килограммов, а в ней — не больше 30. Ну что ж, бывает такое», — комментирует Первому областному информационному агентству Карен Даллакян.

Соня остается диким зверем и ведет себя соответственно: прячется поглубже в будку. Но когда тепло, вот как сейчас, вылезает и подходит поближе к решетке.

«Поет, пляшет! Любопытство все-таки побеждает страх», — говорит Карен Даллакян.

Именно так ее и удалось сегодня впервые сфотографировать. Руководитель фонда «Спаси меня» отмечает, что весной Соне понадобится большой вольер: «Она вырастет и маленький разнесет в два счета». О будущем спасенного медвежонка пока говорить рано: недоразвитых медвежат заповедники и центры реабилитации берут неохотно.



Сейчас в администрации области обсуждается предложенная центром «Спаси меня» концепция экопарка для диких животных, идея которого была поддержана губернатором Алексеем Текслером.