Митяев с оркестром, мировой Кубок по фото, частный театр

И еще 12 событий культурной жизни, которые случились впервые и только в 2020 году









Реконструкция года









Завершены грандиозных масштабов ремонтные работы в Челябинском Молодежном и Магнитогорском драматическом театре. Больше известный челябинцам как ТЮЗ, Молодежный театр находится в здании, которое имеет статус объекта исторического наследия. Его облик с бережностью обновлен, а интерьеры и вся инфраструктура отремонтированы капитально: от фойе, художественно-декорационных цехов и гримерок до пожарной и отопительной систем.

У Магнитогорского театра драмы тоже новая жизнь: его не ремонтировали ни разу за полувековую историю. Преобразился не только фасад — заменены инженерные системы, коммуникации, устаревшее звуковое и световое оборудование. Зрители в Челябинске и в Магнитогорске не скрывали искреннего восхищения, когда театры открылись после ремонта.





Прорыв года





Одна из главных архитектурных доминант Челябинска — Театр драмы имени Наума Орлова — получает беспрецедентную сумму на капитальный ремонт. Уникальное здание не ремонтировалось сорок лет, с 1981 года, то есть с момента постройки. Это, пожалуй, самый дорогой капремонт в истории культурных учреждений региона. Один миллиард рублей равными частями выделяет региональный и федеральный бюджеты. Красивейшее открыточное здание обшивают лесами, но в театре по-прежнему идут спектакли. Самая затратная часть ремонта придется на 2021 год: драмтеатр, фигурально выражаясь, разберут и соберут заново. Работы планируется завершить к 2023 году.

Перезагрузка года









Библиотеки, позабытые-позаброшенные хранилища бумажных книг, которые, казалось, уже не впишутся в цифровой век и, еще год-два, отомрут как устаревший формат, вдруг встрепенулись и принялись встраиваться в современность. Модельные библиотеки — так называются новые пространства, в которых будут уместны и образование, и чтение, и общение, и культурно-полезные события. Они оснащены современными компьютерами и прошиты информационными технологиями. Формуляров, к примеру, больше нет: кладешь стопку книг на электронный прибор, и искусственный интеллект все посчитает, запишет, оформит.

В рамках нацпроекта «Культура» в этом году перезагрузку пережили пять библиотек, и все — в городах области: Златоусте, Магнитогорске, Коркино, Сатке и Увельском районе.





Победа года





Спектакль «Подвиги Геракла», режиссер — Константин Муханов

Молодежный театр — молодец, причем дважды. Первый раз — за спектакль «Черный апельсин» Ивана Миневцева, отобранный экспертным советом Национальной театральной премии «Арлекин-2021» из ста спектаклей других российских театров для участия в конкурсной программе. А «Арлекин» для детских театров — все равно что «Золотая маска» для взрослых. Второй раз — за спектакль «Подвиги Геракла» Константина Муханова, включенный во внеконкурсную программу «Золотой маски» «Детский Weekend».

И то и другое событие подтверждают, что наш Молодежный театр бесстрашно экспериментирует с театральным языком, ищет понятные интонации для своей особой аудитории, не боится шокировать и провоцировать. За что публика отвечает любопытством и доверием.





Гергиев года









Случился локдаун, в театрах и киноконцертных залах зависла оглушительная тишина. Когда всем казалось, что эта пауза навсегда, в город приехал Гергиев. Настоящий Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра. Это случилось в конце августа, едва только сняли первые ограничения. Музыканты дали два концерта, оба — бесплатно: для волонтеров, социальных работников и врачей. И это было первое культурно-массовое событие за долгие месяцы, прорвавшее тишину — поэтому психологически очень важное, поворотное. Божественной силы музыка Прокофьева, Рахманинова, Берлиоза дала надежду, что... как-то все постепенно наладится.





Оркестр и бард года









Большой симфонический оркестр Челябинской области, созданный в конце 2019 года, в 2020-м набирал силу и утверждался как культурное явление. Событием года, безусловно, стала презентация альбома «Спокойно и просто» — совместного проекта симфонического оркестра с Олегом Митяевым, который, надо заметить, никогда в жизни с оркестром не пел и уж тем более не записывал с ним альбом. Исполнение бардовских песен с оркестром позиционировалось как мировая премьера и значимый культурологический проект. И Олег Митяев, и руководитель оркестра Адик Абдурахманов были воодушевлены задачей, трудно и кропотливо работали и в начале декабря презентовали альбом в Челябинской филармонии.

Не можем не порадоваться за наш Большой симфонический оркестр — в 2021 году коллектив примут концертные площадки Москвы и Золотой зал Венской филармонии. Адик Абдурахманов совершенно прав, когда утверждает, что оркестр дал Челябинску новое музыкальное звучание и способствует повышению исполнительской культуры.

Недострой года









В конце года не скрывал своего возмущения даже губернатор. «Никуда не годится!», «Возмутительно!», «Это же не космический корабль построить», — так Алексей Текслер прокомментировал не завершенные в срок работы по благоустройству набережной — ключевого объекта новой городской среды. Ее, на минуточку, должны были построить еще к саммитам ШОС и БРИКС, то есть год назад. Скандалов, обсуждений, обманутых ожиданий вокруг новой набережной столько, что быстрее бы уже по ней прогуляться и почувствовать себя жителем красивого современного города. Искренне верим, что в 2021 году переживем этот эмоциональный опыт.

Кубок года









Впервые Челябинск стал столицей Кубка мира по художественной фотографии (FIАР) — событие, в фотосообществе сопоставимое по значению с чемпионатом FIFA по футболу. Больше того, Кубок проходил впервые в России. Как заметил директор Исторического музея и председатель Челябинского регионального отделения Союза фотохудожников России Владимир Богдановский, это стало возможным благодаря беспрецедентным успехам российской команды фотографов в последние три года, причем южноуральцы в этой команде играли ключевую роль. Сто лучших фотографов всего мира представили в Историческим музее Южного Урала свои работы на тему природы. Российская команда взяла серебро.





Культурный код года









Впервые в истории Челябинск стал столицей Международного фестиваля стрит-арта «Культурный код» — проекта, который придуман, чтобы сделать современные города более симпатичными и притягательными. Заметим, что наш город был выбран исключительно благодаря активному голосованию горожан за право стать площадкой фестиваля. Талантливые и смелые уличные художники из разных городов России нарисовали в Академ Риверсайде одиннадцать полотен, каждое размером с многоэтажку (на профессиональном языке такие громадные граффити называются муралы). При открытой поддержке местных властей граффити постепенно заполняет и другие свободные для рисования поверхности, наполняя город вполне художественными образами и меняя настроение городской среды.





Открытие года









К этому событию, пожалуй, как нельзя более уместны вводные конструкции «несмотря на...» и «вопреки всему...». Два актера и один режиссер в октябре открыли в полуподвальчике на Плеханова, 45 частный театр под названием «Mini Театр». Категорическое отличие этого проекта от профессионального театра в том, что здесь нет привычной иерархии: актеры не подчиняются режиссеру, соавтором любой постановки становится вся творческая группа. Все пластично, энергично и непредсказуемо.

Это театр, свободный от догм и государственного финансирования, место для экспериментов и дискуссий. В репертуаре молодого театра —и «Антигона», и моноспектакли на стихи Веры Полозковой и Велимира Хлебникова, и «Мои друзья антисемиты» по пьесе Маши Конторович.





Музыкальная пауза года









Пока Олег Митяев пел в филармонии, а Валерий Георгиев с Мариинским оркестром играл для волонтеров и медиков, на концертных площадках Челябинска было гулко и пусто. Не приехала звонкая Пелагея и откровенная Гречка, не рассуждал со сцены о политике Юрий Юлианович Шевчук и Дельфин отменил свою публичную депрессию. Крупнейший челябинский организатор шоу, агентство «Живой звук» планировали провести 26 концертов, а смогли только половину. Когда сняли локдаун, первыми перед челябинцами выступили «Би-2» и сотрудники Роспотребнадзора на первых ролях. А концерт Кипелова войдет в историю как самый социально дистанцированный: зрители не могли встать со своих мест, а до сцены от трибун было метров двадцать.





Королева года





Музыкальный сервис Spotify назвал пятерку самых популярных певиц 2020 года, и в ряду с Билли Айлиш оказалась 19-летняя Алена Швец из Челябинска. В один прекрасный день Алена выложила свои песни в интернет, а сейчас у нее солд-ауты на концертах в Москве, семь альбомов, выступление в студии «Вечернего Урганта» и именные укулеле в цветочек за 3 990 рублей на OZON. Алена — это то, что музыкальные критики называют новой искренностью: жизненные тексты, прозрачный голос и нежная внешность. В ее треках кудрявые мальчики, поцелуи в школьной раздевалке, несчастная любовь, немножко аниме — и «это спела Алена Швец» на Mint Music Home Live, фестивале в московском Главclub Green Concert на три тысячи зрителей.





Побег года









Молодой челябинский кинорежиссер Андрей Загидуллин переключился с фестивальных короткометражек, сериалов и игрового кино на большой метр и снял свой первый полновесный триллер с бюджетом. Фильм «Бег» с Полиной Максимовой и Евгением Романцовым презентовался в кинопрокате в ноябре и собрал более семи миллионов рублей.

Детективная история про бегуна и маньяка-убийцу, снятая по всем канонам жанра, была хорошо принята критикой. Отмечали, что режиссеру удалось в одном фильме соединить элементы фантастики, мистики и триллера. Картину не ждет фестивальное будущее, как короткометражки Загидуллина, зато люди покупают билеты на сеансы «Бега», радуются бицепсам Романцова, новой стрижке Максимовой и немного мрачному парку, где разворачивается основное действо. А еще вы никогда не догадаетесь, кто убийца. PS: кто будет внимательно смотреть «Бег» — увидит еще и Машу Миногарову.

Кинооблом года













Просто вдумайтесь: с марта по сентябрь все кинотеатры были закрыты. Везде и совсем. И многозальные с попкорном, и уютненькие челябинские киноклубы. Мы и весь мир не увидели нового Джеймса Бонда, Чудо-женщину, сольник Наташи Романофф из «Мстителей» и вторую часть «Венома». Больше 30 фильмов мирового проката перенесли премьеры сначала на осень, а затем и вовсе на 2021 год. Убытки индустрия еще подсчитывает, а вот челябинские кинотеатры уже подсчитали и обрадовали публику: «Мегаполис» сворачивает все новые и подшефные проекты (например, не смогли начать реконструкцию Сада камней), клуб им. Оболенского на каждый показ пускает только 15 человек на сеанс. Зато на этом фоне к/т «Знамя» было не так обидно закрываться на реконструкцию. 31 декабря в «Знамени» открылся новый зал с креслами с usb-зарядками и специальным оборудованием для людей с нарушением слуха или зрения.

Каток года





Под конец года Челябинск получил каток, о котором мог только мечтать. В парке Терешковой сделали ледовые дорожки, как в московском парке Горького. Занялась проектом компания, которая обустроила катки на Красной площади в Москве и на Дворцовой в Петербурге. И теперь у нас 800 метров ледяных тропинок среди деревьев, теплые раздевалки и сеансы вечернего катания с романтичной подсветкой. Лед на катке искусственный, заливается с помощью специальных реагентов и ледовых комбайнов и по качеству сравним с покрытием в ледовых дворцах. А еще до 16 часов можно кататься бесплатно, если есть свои коньки.





Текст: Лана Литвер, Катерина Волкова