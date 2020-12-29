Театр на троих

Мы побывали на спектакле частного Mini Театра «Мои друзья антисемиты»



Сюжет такой: девушка Марина продает московскую квартиру своих родителей. Ей ужасно жаль ее продавать, хотя тут никто давно не живет. Мы понимаем, что Марина проваливается во времени, бродит по бывшему дому, огромному и безжизненному, и переживает что-то непоправимое и важное.Это спектакль по пьесе Маши Конторович «Мои друзья антисемиты» в новом челябинском частном Mini Театре, открывшемся в начале октября на Плеханова, 45. Раньше здесь был магазин, другой магазин и бар, и до сих пор народ по привычке заруливает сюда за алкогольными радостями, а тут — здрасьте вам, храм искусства.Три человека: режиссер Александр Черепанов, актеры Катерина Писарева и Петр Соломонов — после разного опыта работы в государственных театрах решили, что им необходимо свое независимое творческое пространство, свободное от регламента и традиций. Они отменили даже диктатуру режиссера, все являются соавторами постановок, все равноправны и каждый умеет все: режиссер Александр Черепанов, например, встречает зрителей в гардеробе.В маленьком фойе — диванчики из деревянных паллет. В зале до сих пор пахнет свежеоструганными досками: из ДСП сколочен подиум для кресел (точнее, стульев). Потолок и стены затянуты черным. Этот полуподвальчик по духу отчаянно напоминает СТЭМовскую эпоху, время самодеятельных театров-студий, когда кругом было безвоздушное пространство, а тут говорили правду, пусть эзоповым языком, и ставили запрещенных авторов. Из такого студенческого театра в общежитии ЧПИ однажды вырос театр «Манекен», например.«...Здесь была огромная-огромная реклама кофе, — рассказывает девушка Марина. — А здесь родители покупали лотерейные билеты. Они так надеялись, что у них все будет хорошо. До сих пор здесь продают лотерейные билеты. А прошло двадцать лет, и до сих пор люди думают, что у них все будет хорошо».На сцене — торжество минимализма. На полу громоздится смятый полиэтилен, каким обычно накрывают мебель на время ремонта, и четыре квадрата прозрачного пластика, назначение которого до поры до времени остается туманным. Дом — невидимый. Мы не наблюдаем никакой домашней обстановки, только пустоту и девушку Марину (актриса Катерина Писарева), босиком, которая текстом вырисовывает обстановку и действующих лиц.По сути она читает всю пьесу — длиннющий монолог, одна за всех. Кроме нее на сцене молодой человек, ее друг (актер Театра современного танца Степан Баннов), но он не произносит ни слова. Этот прием сначала раздражает, а потом примиряешься и соглашаешься, что да, не нужно, чтобы он говорил. Марина ведет диалоги с какими-то покупателями, отговаривая покупать и одновременно рисуя их рожицы гуашью на том самом прозрачном пластике. Она реконструирует картинки из детства, бабушку, дедушку, книги, научные достижения, обиды, странности и горести. Все очень живое, очень узнаваемое. И невидимое. Утраченное навсегда....На почтенном буфете или на комоде Марина находит детскую зарубку, собственноручно выцарапанную: «Марина. Семь лет». «Марина! Семь лет! Была здесь. 1954! Папа! родился. 1934! Дедушка! приехал. 1987! Бабушка! умерла. 1994! Папа! ушел. 1993! Марина! родилась!» — даты и факты условны, я не запомнила в точности, но это неважно. Сила этого переживания, вот так, с восклицательным знаком после каждого слова, нарастает, когда Марина, крича, каждую дату пытается этой своей гуашью на пластике зафиксировать, записать, исторически увековечить. Здесь все были, а теперь никого нет — от этого неизменного вечного хода вещей берет оторопь.Текст Маши Конторович, молодого и успешного драматурга, ученицы Николая Коляды — это бытийный сюжет, очаровательный в своей обыденности. От этого текста и от жесткой экономии сценографических средств, и оттого, что актриса Катерина Писарева — потрясающе трепетная и заразительная, спектакль закручивает в воронку. А если вам близка правдивая эстетика Коляды, то «Мои друзья антисемиты» очень рекомендованы к просмотру, несмотря на то что на еврейскую тему тут всего две строчки.Здесь ставят моноспектакли по Велимиру Хлебникову, Даниилу Хармсу, Маше Конторович и Вере Полозковой и внезапно «Антигону» Жана Ануя. Mini Театр, созданный вопреки, на чистейшей любви к искусству, пока держится на авантюризме его создателей и страсти по экспериментам.