Спектакль Челябинского Молодёжного театра отобран на премию «Золотая маска»

«Подвиги Геракла» Константина Муханова — один из десяти спектаклей страны, включённых во внеконкурсную программу «Детский Weekend».

Об этом стало известно вчера. Эксперты премии отмечают, что эта постановка — образец нового театрального языка для юной аудитории, свежий взгляд на детский театр.Сюжет пьесы Анастасии Мордвиновой основан на реальных событиях. Помните историю, как десять лет пассажирский самолёт, терпящий бедствие, приземлился в закрытом аэропорту глухого посёлка Ижма в Республике Коми? Приземлился и остался цел только потому, что бывший служащий каждый день чистил взлетную полосу даже спустя семь лет после закрытия воздушной гавани. Эту историю назвали чудом на Ижме, 81 человек остался в живых благодаря подвигу смотрителя аэропорта Сергея Сотникова.Вдохновлённые этой простой героической историей, создатели спектакля связали её с древнегреческой мифологией, непонятной и страшно далекой для современных подростков. И именно в этом ценность постановки, считает директор Молодёжного театра Галина Братышева.«Тема, которая звучит в спектакле „Подвиги Геракла“, мне очень близка — это тема ежедневного подвига, незаметного для окружающих, тема долга, служения. На мой взгляд, во многом основа жизни на этом и держится, что кто-то, несмотря ни на что, продолжает делать своё дело», — считает Галина Братышева.Вместе с нашим Молодёжным театром в программе «Детский Weekend» примут участие Красноярский театр юного зрителя, Театр-Театр из Перми, Большой театр кукол Санкт-Петербурга, театр «Глобус» Новосибирска, драматический театр Канска, Театр юного зрителя Хабаровска и театр «Жёлтый квадрат» из Екатеринбурга.В 20-х числах марта 2021 года спектакль отправится в Москву.