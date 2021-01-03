«Город становится пешеходным»

Мы попросили известных южноуральцев рассказать, как они прожили этот год









Павел Крутолапов,

главный архитектор Челябинска:

«Мы шли дорогой маленьких побед, и это самая главная радость года. Да, глобальные системные изменения требуют времени, но нам все же удалось перезапустить благоустройство города по новым принципам — осмысленным и человечным. Даже сейчас, зимой, я вижу огромное количество людей в новых общественных пространствах, на светящиеся качели даже очередь стоит! Нам удалось переломить негативный тренд, когда челябинцы предпочитали отсиживаться по барам-ресторанам или по домам, не выходя на улицы. Я вижу, как город становится пешеходным. Конечно, это только первые шаги, но все же. Удалось вовлечь большое количество горожан в обсуждение новых проектов благоустройства, и это очень серьезная победа.

Главный проект будущего года для нас — безусловно, набережная. Но не та, о которой все говорят, а за «Мегаполисом» — от улицы Кирова через Красную до Свердловского проспекта. То, что сейчас представляет собой проезд, станет пешеходной зоной».









Александр Паули,

директор концертного агентства «Живой звук»:

«Концертная индустрия признана одной из самых пострадавших. Ощущение потерянности — вот главная эмоция года. Мы абсолютно ничего не могли планировать, эпидемиологическая ситуация менялась чуть ли не каждый день. Мы задумывали 26 концертов в Челябинске. Восемь удалось провести до локдауна. Еще пять с трудом и с Минкультом сыграли до Нового года. Хотели, чтобы на шоу любимых артистов побывало тридцать тысяч человек, а в результате — только пять. Мы видим, что новые форматы не приживаются, ничто не заменит живой звук и атмосферу концерта.

Вероятно, в следующем году появятся какие-то подпольные концерты и квартирники, но мы не готовы брать на себя ответственность за их организацию. И нам поможет только поддержка государства, возобновление работы. Пусть с ограничениями и правилами, но эти правила должны быть понятными и прогнозируемыми. В 2021 планируем провести туры групп «Чайф», «Пилот», «Князь», The Hatters, Rock Privet в разных регионах России и, конечно, в Челябинске. Надеюсь, увидимся на концертах!»









Александр Глазков,

глава Саткинского района:

«Мы научились ценить личное общение, стали чаще заботиться друг о друге, беречь старшее поколение, больше времени уделяли своему здоровью, оценили труд медицинских работников. 2020 год показал, что нет на свете ничего дороже человеческой жизни.

Этот год стал годом развития и движения вперед — как для меня лично, так и для территории, которую я возглавляю. Я не отделяю себя от своей работы, поэтому успехи Саткинского района — это мои успехи. Мы открыли лыжероллерную трассу, спортивный стадион возле 14 школы, начали глобальную реконструкцию Каргинского парка, заручились поддержкой губернатора области в части строительства Бакальского моста — этот проект долгие годы не двигался с места.

Поэтому 2020 год для меня — год переоценки ценностей и прорыва вперед».









Александр Одольский,

директор КРК «Мегаполис»:

«Сложно говорить о чем-то кроме пандемии, потому что это катастрофа. Не знаю, что может быть хуже, разве что война. Беспрецедентные меры безопасности, закрытые границы, изоляция — наш мир был явно к этому не готов. Не представляю, что будет дальше: кинотеатры работают вполсилы, новогодние корпоративы, которые могли нас удержать на плаву, тоже запрещены. И на январские каникулы кинотеатры также получили жесткие предписания о масках и дистанциях. Все крупные кинопремьеры перенесли на весну, лето и даже осень следующего года.

2020-й плохо начался и плохо заканчивается, с финансовыми и моральными потерями. У нас бизнес своеобразный — про кинотеатры, как и про рестораны, власти думают в последнюю очередь. За одно благодарен: я и моя семья переболели, справились — и слава богу. Надеюсь, в следующем году вернутся полные залы, премьеры и необычные кинопроекты, про которые в 2020-м пришлось забыть».