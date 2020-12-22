Алексей Бетехтин: «Такого прорывного года в культуре не было давно»

Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин — о прорыве, ремонтах, спектаклях, творческих коллективах и итогах уходящего «пандемийного» года.



— Алексей Валерьевич, чему вы радовались в этом странном году?



— Несмотря на то, что... Заметили, как часто в последнее время мы часто начинаем предложение с этого оборота? Так вот, несмотря на то что 2020-й был нелегким и непростым, такого прорывного года в культурной жизни региона не было давно. Я работаю министром десять лет и такого не помню. По объему ремонтов и реконструкций год был просто беспрецедентный. Мы капитально отремонтировали сразу десять дворцов культуры, причем под ключ: от полной замены сетей до установки новой аппаратуры, кресел, сценического оснащения. Раньше в лучшем случае мы могли рассчитывать на ремонт одного-двух в год.



— Сколько денег область получила на эти цели из федерального бюджета?



— В 2020 году регион получил из федерального центра более 300 миллионов рублей. Еще столько же потрачено из областного. Один из самых значимых объектов, который открылся после капитальной реконструкции.



Челябинский Молодежный театр, ремонт которого мы завершили совместными усилиями федерального и местного бюджетов. И если вы давно там не были, то просто не узнаете театр. Это самый большой и затратный объект в рамках нацпроекта «Культура» в 2020 году у нас в области.



— А как же Магнитогорский театр драмы, ремонт которого недавно оценил губернатор?



— Магнитогорском мы тоже гордимся. Но там все работы сделаны за счет регионального бюджета и Магнитогорского металлургического комбината. Ремонт действительно роскошный. Коллеги из Челябинского драматического театра уже были в гостях и теперь тихо завидуют. Но и их черед придет.



Челябинский драмтеатр после масштабнейшей реконструкции должен открыться в 2023 году. Это самый затратный проект из всех культурных объектов региона, его стоимость — около миллиарда рублей. Из них 500 миллионов дает федеральный центр и столько же добавляет региональный бюджет. В следующем году на какое-то время театр закроется, но ненадолго. Постараемся сделать так, чтобы зрительская часть здания была отремонтирована в межсезонье, а завершать работы будем уже, что называется, «по ходу пьесы».



— В этом году встал на капитальную реконструкцию и кукольный театр в Челябинске. Кажется, надолго?



— Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу открыться после ремонта уже в 2021, а не в 2022 году, как планировалось изначально. В первую очередь будут отремонтировано фойе и зрительный зал, чтобы можно было играть спектакли. А производственные и закулисные помещения доведем до ума уже после открытия театра. В Молодежном театре мы сделали точно так же, и эта практика себя оправдала.



— Алексей Валерьевич, какая-то фантастическая история произошла с детской филармонией. Уже выросло поколение, которое и не помнит, что в Челябинске когда-то была такая.



— Да, начало реконструкции детской филармонии — самый настоящий прорыв года. Этой истории полтора десятка лет. Шестнадцать лет ремонтировался зал областной филармонии, а про детскую — что вы! — никто не вспоминал даже. В этом году наконец-то все снесли. Если проедете по Ворошилова мимо того места, вы не обнаружите здания.



— Что было в помещении, где когда-то была филармония?



— Склад всякого разного хлама. И в трех маленьких кабинетах ютился «Аркаим» (замечу попутно, что в этом году и «Аркаим» наконец-то получил отдельный домик в центре города и может принимать иностранные делегации по-человечески). В пустом обветшалом здании было занято несколько кабинетов, и все пришло в полный упадок. Просто сделать ремонт было уже недостаточно. Губернатором принято решение о капитальной реконструкции детской филармонии. Фактически же на этом месте строят новое здание.



Должен особо отметить, что ремонт детской филармонии не входят в затраты по нацпроекту — вся стройка и реконструкция полностью осуществляются за счет регионального бюджета. Стратегически это очень верный шаг. Поверьте, далеко не каждый губернатор осознает, насколько важная тема — музыкальное образование детей и развитие местных талантов.



Новой детская филармония — не просто концертная площадка для детей. Это будет творческий котел, где воспитывается новое поколение артистов. Здесь открывают свои школу Юрий Башмет, Игорь Бутман, Адик Абдурахманов. Мы хотим создать первый в регионе детский эстрадно-симфонический коллектив, который потом, возможно, вырастет и выйдет на большую эстраду.



— А казалось, история безвозвратная и навсегда утраченная.



— Подчеркну еще раз: капитальный ремонт детской филармонии — без преувеличения — событие года. Это все равно что прикрутить дополнительный двигатель к ракете. Очень ценна поддержка Алексея Текслера, и то, что он понимает весомость очень тонких вопросов, в конечном счете генерируется в масштабную помощь культурной сфере региона.



— У наших великих музыкантов ребята будут заниматься бесплатно?



— Конечно. Надеюсь, детская филармония откроется уже в середине 2021 года.



Кроме того, в этом году мы завершили ремонт пяти музыкальных школ в разных городах области, самая знаменитая из которых, по моему мнению, — детская школа искусств № 2 в Миассе. Этот многострадальный объект требовал ремонта с начала 2010-х, и ничего там не происходило, сколько бы жители ни обращались. Когда ее открыли после ремонта, это было радостью для всего города, ведь никто уже не верил, что вопрос сдвинется с мертвой точки.



— Не менее любопытный сюжет — трансформация библиотек.



— По сути они переживают второе рождение.



Какой вы себе представляете типичную библиотеку? Массивные книжные стеллажи и в углу тетенька-библиотекарша с формулярами.



В этом году мы открыли пять модельных библиотек: в Златоусте, Магнитогорске, Коркино, Сатке и Увельском районе. Это необычные, яркие, современные проекты, отлично оснащенные технически, с зонами для чтения и общения. Пыльное пространство превращается в место, где можно проводить семинары, мастер-классы, лекции... Каждая подключена к президентской библиотеке.



Словом, библиотека становится местом активной культурной жизни города, района. В Коркино, к примеру, на ее базе открыт первый в области поэтариум.



— Люди все еще любят читать книги?



— Пандемия показала, как на самом деле люди любят читать. В апреле, когда закрылось все, нам звонили и просили открыть библиотеки, особенно в маленьких городах и селах. Для меня это было неожиданно.



— Чем еще вас удивил этот год?



— Научил работать онлайн. Как оказалось, переходить из кабинета в кабинет на совещания, не сдвигаясь с кресла, — это удобно.



Помню, какой живой интерес вызывали первые онлайн-трансляции спектаклей, сколько они собирали зрителей. Но... интерес этот был кратковременным. Социологи выяснили, что у нормального человека есть 92 причины сходить в театр, и только одна из них — собственно, посмотреть спектакль. Мы в этом убедились эмпирически. Театр — живое искусство. Да и потом... Энергетика через экран не передается.



Вот, скажем, недавний юбилейный концерт ансамбля танца «Урал». Я как зритель скажу, что эмоции, которые переживаешь в зале, такой силы, что не выразить словами. Ни один видеоролик эту атмосферу не передаст.



— Ансамбль «Урал» — несомненно, один из культурных брендов региона. Но почему его почти не знают в России? Уверена, что и губернатор увидел этот коллектив только в Челябинске.



— Безусловно, это наш культурный бренд, раньше бы сказали: наша гордость. И вы правы, губернатор впервые увидел ансамбль только на последнем юбилейном концерте и был искренне потрясен. Коллектив должен гастролировать, это одно из необходимых условий для творческого развития. Но «Урал» и не сидит без гастролей — они давали концерты в Крыму, объехали несколько городов, были в Северной Корее.



— Какие еще коллективы вы назвали бы культурными брендами Челябинской области?



— Например, хоровая Капелла имени Эйдинова в Магнитогорске. Когда-то коллектив гремел на всю страну, и сейчас благодаря новому руководителю переживает ренессанс. Они пока обитают в комнатке бывшего ЖЭКа, непригодной для репетиций, тесной, а про акустику вообще лучше промолчать. А ведь это прославленный коллектив с историей...



Как раз сейчас решается вопрос с помещением: планируем, что капелла переедет в здание налоговой инспекции, можно сказать, во дворец после их каморки, и получит неплохую репетиционную базу.



Создание в Челябинске Большого симфонического оркестра — это наша гордость.



В прошлом году мы презентовали коллектив на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В этом году должна была состояться европейская презентация оркестра в Золотом зале Венской филармонии с Денисом Мацуевым — увы, пока это грандиозное событие переносится на следующий год. И в самом начале 2021 года, 19 января, состоится концерт Большого симфонического оркестра в парке «Зарядье», тоже с Денисом Мацуевым. Мы ждем высоких гостей, уже все билеты проданы.



Считаю не менее достойными культурными брендами региона Бажовский и Ильменский фестивали — абсолютно уникальные проекты, рожденные здесь. С каждым годом они набирают силу и мощь: достаточно сказать, что на наш Бажовский фестиваль приезжают уже участники из пятидесяти регионов России и нескольких европейских стран.



— Алексей Валерьевич, какая из последних постановок челябинских театров тронула вас особенно?



— Признаться, я не все успеваю смотреть.



Из того, что видел, я отметил бы постановку «Макбета» в Камерном театре. Необычное прочтение пьесы, весьма интересная сценография и смыслово — знаете, один из немногих спектаклей, которые хочется пересмотреть, потому что понимаешь, что чего-то там не увидел.



Великолепная опера «Садко» с грандиозными декорациями в нашем театре оперы и балета.



И третьим бы я назвал спектакль «Слониха упала с неба» в Молодежном театре. Это, кстати, мировая премьера — никто во всем мире раньше не ставил пьесу. Спектакль с первых минут меня повергал то в недоумение, то в раздражение: быстрая смена декораций, мелькание действующих лиц, отсутствие переходов между сценами, громкие голоса... Словом, новый для меня, непривычный театральный язык. Но спектакль великолепный! Он озадачивает, он с послевкусием, как и все постановки в Молодежном, со своей логикой, системой ценностей. Эта постановка — тоже из тех, на которых обязательно нужно побывать второй раз. Безусловная удача, смотришь на одном дыхании.



Молодежный театр развивается очень интересно: они с «Черным апельсином» попали на фестиваль «Арлекин» — это «Золотая маска» для ТЮЗов. Или вот недавно с «Подвигами Геракла» были отобраны на «Детский weekend» «Золотой маски». Это очень круто.



— Как вы формулируете главную задачу на следующий год?



— Не мешать развиваться культуре. Хочу, чтобы получилось все, что мы задумали. А планы у нас великолепные. В последние годы в нашей области монументальные вопросы, годами недвижимые, наконец сдвигаются с мертвой точки, и это здорово. Да, нервов иной раз не хватает, одновременно мы ведем очень много строек и сложных реконструкций. Но когда выдыхаешь, то видишь: идет подъем, многоплановый, многослойный. Видишь, как развивается и профессиональное искусство, и непрофессиональное. И рождается Большой симфонический оркестр, и покупается новый автоклуб для маленькой Кусы. Все это очень радостно и духоподъемно. Надеюсь, в следующем году темпов мы не сбавим.