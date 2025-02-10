В Челябинске пройдет благотворительный книжный фестиваль

Организаторы обещают букинистику, лекции и спектакль

В Челябинске пройдет первый благотворительный книжный фестиваль «Лампочка» (16+). В кинотеатре Пушкина представят букинистику — подержанные книги, которые специально соберут челябинцы. Об этом рассказали организаторы.

Идея фестиваля — собрать у горожан старые и ненужные книги и продать их другим читателям. Все вырученные от продажи средства отправят в благотворительный фонд помощи детям с генетическими заболеваниями.

Книги принимают в нескольких пунктах: кинотеатре Пушкина, кофейнях Blossom и Kafeneio, магазинах «Союз», Avocado и «Почерк», спортбаре «Антибар», фотостудии Surf Loft и управлении муниципальных закупок Челябинска. Важно, чтобы издания были в хорошем состоянии, выпущены после 2000 года и относились к жанрам научпоп и художественная литература для детей и взрослых.

Помимо продажи книг, на фестивале проведут лекции, читки и спектакль, обустроят фотозону и откроют маркет. Продавцами себя попробуют блогеры, культурные деятели и журналисты.

Фестиваль «Лампочка» пройдет 9 марта с 12 до 18 часов.

Организаторами «Лампочки» выступят в том числе основатели книжного «Тем более». Напомним, недавно они обсудили с корреспондентом ИА «Первое областное», стоит ли ждать возрождения независимых книжных магазинов в Челябинске.