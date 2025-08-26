Из исторического переулка в Миассе вывезли пять КамАЗов мусора

Волонтеры очистили участок вдоль усадьбы Рассомахина

Пять КамАЗов и три «Газели» — столько мусора собрали неравнодушные южноуральцы в Ремесленном переулке в Миассе. Волонтеры решили очистить закуток, примыкающий к объекту культурного наследия, и заодно проверить усадьбу Рассомахина, которую консервировали год назад. Итогами работы поделились в сообществе «Штаб хранителей наследия».

Ремесленный переулок уже некоторое время назад превратился из дороги в свалку: зарос сорняками и кустами, «оброс» мусором, который скидывают люди. Всего волонтерам пришлось очистить свыше 2 тысяч квадратных метров — в два раза больше, чем в прошлом году.

«Мусор (а чего там ребята только не повидали) перемешался с почвой бог знает на какой глубине и уж было начал мутировать. Растительности было столько, что заходящие в кусты участники пропадали с радаров, а после уборки в переулке появился солнечный свет», — рассказали организаторы субботника.

Убирали территорию 60 людей из Челябинска, Миасса, Магнитогорска и даже Ижевска. Они не только собрали несколько машин сорняков и мусора, но и повторно законсервировали дворовые проемы, которые кто-то из местных жителей успел открыть. Также волонтеры разукрасили амбарные въезды в усадьбу Рассомахина березами и надписью «Этот объект культурного наследия обладает исторической градостроительной ценностью».