Губернатор Алексей Текслер рассказал о ветеране СВО Александре Нечепоренко

Участник программы «Герои Южного Урала» совместил боевой опыт с работой в Инновационном бизнес-инкубаторе

Программа «Герои Южного Урала» помогает участникам специальной военной операции применить боевой опыт в мирной жизни. Они проходят обучение в сфере государственного и муниципального управления, экономики и финансов, а затем закрепляют знания на практике.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем канале в «Максе» рассказал об одном из участников — Александре Нечепоренко, ветеране СВО, ныне руководителе Инновационного бизнес-инкубатора Челябинской области. За его плечами работа в налоговых органах и Минфине, а также награды за мужество, полученные в ходе службы по контракту в 2024—2025 годах.

Проект позволяет ветеранам развивать профессиональные навыки и использовать накопленный опыт в региональных инициативах, продолжая приносить пользу Южному Уралу в новом качестве.