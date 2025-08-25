В Челябинске появятся граффити с морскими чудовищами и цветущими яблонями

Они украсят два дома на улице Новороссийской

В Ленинском районе Челябинска художники раскрасят граффити подпорные стены домов № 80 и 88 на улице Новороссийской, напротив ДК ЧТПЗ. На одном из зданий уже начали появляться очертания будущих рисунков. Что именно появится, раскрыли в Доме архитектора.

Рисунки на обоих домах расскажут историю района и его мифы. Все сюжеты собирали от горожан — они рассказывали, какие легенды ходят о Ленинском, какие достопримечательности тут есть и что важное происходило за время развития территории. Всю информацию в рисунки обратили художницы Ирина Климина (которая расписывала Белый рынок и дворик за домом Беляевского) и Лиза Шелест.

Так, на подпорных стенках дома № 88 появятся ДК ЧТПЗ, художники, танцоры, озеро Смолино с его мифическим монстром, поезд и корабль (связь с портом), торгующие фруктами и овощами и играющие в домино местные жители, яблони «Плодушки» и пруд Девичьи Слезы.

Сейчас росписью дома занимаются художники, до Дня города они также примутся за дом № 80. Как рассказала глава района Ольга Гущина, жители интересуются граффити и делятся, что это интересная задумка — украсить два протяженных дома, постоянно изрисованных нелегальной рекламой и тегами местных граффитистов. Как передает корреспондент ИА «Первое областное», мэр Алексей Лошкин поручил проработать дополнительные меры по сохранению будущих рисунков.

«В этом месте, например, нужно поставить камеры. Будет обидно, если такой большой труд будет испорчен. Там же на стенах будет нанесена история Ленинского района с какими-то акцентами, крупными предприятиями, событиями. Нужно продумать, чтобы не просто нанести граффити, но и сохранить их», — отметил глава города.

Напомним, граффити рисуют по проекту под названием «Стены». Ранее его организаторы раскрасили подземный переход у «Детского мира» и превратили одно из самых жутких мест центра города в яркую галерею современного стрит-искусства.