В Миассе дом с резными наличниками стал памятником архитектуры

Под охрану попала деревянная постройка на улице Мельничной

В Миассе одноэтажный особняк начала XX века пополнил список объектов культурного наследия. Как рассказали в региональном Госкомитете охраны ОКН, дом на улице Мельничной сохраняет облик города начала прошлого столетия и показывает, каким было деревянное зодчество на Южном Урале.

Здание с деревянными наличниками начали строить еще в конце XIX века. Тогда его владельцы решили выделить постройку среди других фигурным аттиком с накладным цветочным узором — в то время такой прием редко использовали для жилых домов. Сегодня же здание просматривается с разных ракурсов, а улица, на которой оно стоит, единственная в Миассе, сохранившая историческое название.

Рядом с улицей Мельничной, в Ремесленном переулке, находится еще несколько памятников архитектуры — здания Ремесленной и Женской школ и дом-усадьба мельника Рассомахина, который в прошлом году волонтеры законсервировали и украсили арт-объектами. В этом году работы здесь продолжатся: в Ремесленном переулке уберут сорняки и мусор, а на доме Рассомахина нанесут арт вместе с художницей Ольгой Антипиной.