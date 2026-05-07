Командир батальона из Чебаркуля получил 300 тыс. рублей взятки от отца военнослужащего

Гарнизонный суд отправил командира в колонию на восемь с половиной лет

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор исполняющему обязанности командира батальона из Чебаркуля. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере за обеспечение незаконного отсутствия призывника на службе, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что в сентябре 2024 года, действуя через посредника, подсудимый получил от отца одного из военнослужащих срочной службы взятку в размере 300 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за предоставление возможности сыну взяткодателя незаконно не появляться на службе.

Суд признал офицера виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий).

«Мужчина вину не признал, однако его причастность к преступлению была полностью подтверждена совокупностью доказательств, исследованных в ходе процесса», — пояснили в суде.

В качестве наказания суд избрал лишение свободы на 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он оштрафован на сумму в пятикратном размере полученной взятки — 1 500 000 рублей, лишен воинского звания «старший сержант» и права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, сроком на 5 лет.

Полученные в качестве взятки 300 тысяч рублей подлежат конфискации и обращению в доход государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.