В Магнитогорске вынесли приговор убийце, который 23 года бегал от правосудия

За годы пребывания в розыске мужчина сменил фамилию, имя и отчество, однако уйти от правосудия ему не удалось

В Магнитогорске поставили точку в громком деле об убийстве, совершенном еще в 2002 году. Оглашен приговор злоумышленнику, который был задержан полицейскими в Уфе в 2025 году, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

В декабре 2002 года в квартире дома на улице Корсикова обнаружили тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Согласно выводам судмедэкспертизы, смерть наступила от множественных ударов, а у погибшего была похищена тысяча рублей.

В Следственном комитете уточнили, что жестокость нападения была особой. Фигурант вместе с двумя соучастниками наносил удары черенком от лопаты, куском металлической трубы и деревянным бруском. Подавив сопротивление жертвы, злоумышленники вытащили из кармана деньги и скрылись. Потерпевший скончался в больнице от открытой черепно-мозговой травмы.

Один из нападавших был задержан по горячим следам и позже приговорен к 12 годам лишения свободы.

Второй сменил персональные данные и виртуозно скрывался от следствия, пока в 2016 году при попытке оформления документов в Башкортостане не сработала система дактилоскопического учета, что помогло идентифицировать беглеца. Однако окончательно задержать его удалось только в 2025-м благодаря кропотливой работе полиции. Идентификацию личности подтвердила дактилоскопическая экспертиза СК.

Суд приговорил 46-летнего иностранного гражданина к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Уголовное дело в отношении третьего соучастника выделено в отдельное производство, он все еще в бегах.