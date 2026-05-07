Челябинские баскетболистки впервые завоевали бронзу первенства России

Команда «Кошки» под руководством Светланы Смирновой стала призером турнира среди девушек до 15 лет

Команда «Кошки» из челябинской СШ № 8 под руководством тренера Светланы Смирновой стала бронзовым призером финала первенства России среди девушек до 15 лет. Этот результат — исторический для челябинского баскетбола: ранее спортсменки этого возраста ни разу не поднимались на пьедестал всероссийских соревнований, сообщает региональная федерация баскетбола.

На групповом этапе подопечные Светланы Смирновой уверенно обыграли всех соперниц в группе: СШОР № 4 (Иваново) — 81:42, «ЦСШ № 1» (Наро-Фоминск) — 73:63, СШ «ИВС» (Абакан) — 101:75.

В матче с командой из Абакана челябинки установили два рекорда финального турнира: первыми преодолели 100‑очковый рубеж и сделали 36 перехватов.

В четвертьфинале «Кошки» обыграли московскую СШОР «Динамо» со счетом 69:66, а в полуфинале уступили команде «Тринта» из Москвы — 70:76.

В поединке за третье место челябинки встретились с петербургской СШОР «Купчинский Олимп». Первая половина матча осталась за соперником — к концу второй четверти «Кошки» уступали 11 очков (20:31). Однако в третьем периоде воспитанницы Светланы Смирновой сумели переломить ход игры и выйти вперед — 47:45. В заключительной десятиминутке челябинки удержали преимущество и довели матч до победы — 64:57.

«Помогла победить наша сплоченность, хорошая защита, большая самоотдача и желание. Я в большом перерыве сказала команде: „Хотите стать бронзовыми призерами, чтобы гордиться этим и чтобы вами гордились ваши родные и близкие?“ Девушки сказали, что хотят. Пошли и забрали медали», — рассказала тренер команды Светлана Смирнова.

Самым результативным игроком матча стала Олеся Смирнова, набравшая 22 очка и сделавшая 8 подборов. Также весомый вклад внесли Таисия Запевалова (12 очков, 7 подборов) и Арина Заманова (10 очков, 8 подборов). Кроме того, Олеся Смирнова второй год подряд вошла в символическую пятерку финала.