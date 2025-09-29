Евгений Князев приедет в Челябинск с концертом «Запечатленный ангел»

Духовное произведение он исполнит вместе с Магнитогорской хоровой капеллой

На сцене Челябинского театра драмы в исполнении народного артиста России Евгения Князева прозвучит литературно-музыкальная композиция «Запечатленный ангел». Духовное сочинение он исполнит совместно с Магнитогорской хоровой капеллой имени С. Г. Эйдинова, сообщает Минкульт Челябинской области.

Программа основана на произведении писателя Николая Лескова и сочинении композитора Родиона Щедрина. Постановку ранее с успехом показали в Москве.

«„Запечатленный ангел“ — это мощное повествование о духовном объединении всей страны. В исполнении капеллы и Евгения Князева зазвучит голос самой России — голос трепетный, искренний, вдохновенный», — делятся артисты.

Концерт состоится 22 октября. Возрастное ограничение 12+.