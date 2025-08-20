В Магнитогорске, Миассе и на Порогах появятся резиденции художников

На Южный Урал заходит проект «Уральская индустриальная биеннале»

Площадкой проекта «Уральская индустриальная биеннале», который организует выставки современного искусства и резиденции художников, станут три локации из Челябинской области. Арт-пространства появятся в соцгороде ММК в Магнитогорске, Ильменском заповеднике в Миассе и на Порожской ГЭС под Саткой. Об этом сообщили организаторы биеннале.

Во всех трех местах откроют регулярные арт-резиденции, где художники будут исследовать Урал, его культурное достояние и индустриальную специфику. В Порогах проект заработает уже осенью, а программы в Магнитогорске и Миассе будут работать до лета 2026 года.

«За время существования „Уральской биеннале“ в ней участвовали художники и кураторы из 65 стран. Это многообразие взглядов не только вписывает Урал в международный контекст, но и позволяет проекту находить и делать видимой идентичность региона. Малые, средние города и поселки, принимавшие арт-резиденции и другие проекты биеннале, получили дополнительное внимание к своему индустриальному наследию. Туда приезжают кураторы, художники, критики, журналисты, зрители. Бережный взгляд извне помогает территориям вырабатывать туристические программы и развивать деятельный интерес горожан к своему городу и его преображению», — считают организаторы арт-резиденций.

Также осенью в Челябинской области запустят цикл арт-индустриальных маршрутов: экскурсии будут водить по Кыштыму, Магнитогорску, Миассу, Порогам и поселку Сокол. Туры будут знакомить гостей и жителей области с объектами промышленного наследия и культурными локациями.

Напомним, в этом году Челябинск пополнился необычной арт-резиденцией: ее открыли в водонапорной башне 1911 года.