Празднование 9 Мая в Челябинске пройдет в измененном формате

Из программы торжественного построения исключили два традиционных элемента

Торжественное построение на площади Революции в День Победы в этом году пройдет в измененном формате. Из традиционного сценария исключили парад военной техники и эпилог с выступлениями местных коллективов, сообщила замминистра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

Принятые меры продиктованы необходимостью обеспечить повышенные меры безопасности при проведении массовых мероприятий. Приоритет отдан защите участников и гостей праздника.

Тем не менее афиша мероприятий на 9 Мая в Челябинске насыщенная. В городе пройдет церемония возложения цветов, кинопоказы под открытым небом, будет работать полевая кухня, пройдет множество концертов. На сцене с театрализованной программой выступит Дмитрий Дюжев, после — концерт челябинцам даст Пелагея. А в 22:00 состоится праздничный салют.

