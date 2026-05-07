Неправильная осанка вызывает недержание мочи

Какие еще проблемы со здоровьем возникают от сутулости

Держать спину ровной нужно не только школьникам за партой, следить за осанкой требуется и во взрослом возрасте. От осанки зависит состояние опорно-двигательного аппарата: костей, мышц, суставов, а когда спина сгорблена, мышцы перенапрягаются и возрастают риски травмировать позвоночник. Скрюченное положение вызывает не только боли в спине, плечах и шее, но и спектр других, казалось бы, неожиданных побочных явлений.

Из-за плохой осанки:

• болит голова. Сутулость провоцирует напряжение мышц затылка, шеи, верхней части спины и челюсти, что сопровождается сдавливанием близлежащих нервов с головной болью или мышечными спазмами;

• болит челюсть. При сутулости голова наклоняется вперед, что чревато перенапряжением мышц подбородка и проблемами с височно-нижнечелюстным суставом — это боли и сложности с открыванием рта;

• есть риски недержания. Сутулость увеличивает давление в брюшной полости и мочевом пузыре, потому плохая осанка может стать причиной стрессового недержания, когда у человека подтекает моча от смеха или кашля;

• бывают запоры. Спинной мозг, расположенный в позвоночнике, соединен с каждым внутренним органом нервными волокнами, от которых зависит их функционирование. Дегенеративные изменения позвоночника нарушают проводимость нервных импульсов в полном объеме, что оборачивается недостаточным сокращением мышечной стенки кишечника, как результат атония кишечника с запорами, вздутием живота и спазмами;

• появляется изжога. Нефизиологичное положение позвоночника сопряжено с изжогой после еды на фоне кислотного рефлюкса — обратного заброса кислоты из желудка в пищевод;

• беспокоят проблемы с дыханием и усталость. Сутулость устанавливает «ограничители» для грудной клетки и давит на диафрагму, что уменьшает объем легких. Дыхание становится поверхностным или затрудненным, человек быстрее устает, ему не хватает энергии, что сказывается на общей работоспособности.





Благодаря правильной осанке снимается напряжение с суставов и мышц, что защищает от болевого синдрома. Для улучшения осанки важно контролировать позы и движения. При продолжительной сидячей работе необходимо периодически менять положение тела, вставать и разминаться для снятия мышечного напряжения.

С целью предотвращения искривления позвоночника полезны регулярные физические упражнения, укрепляющие спину и развивающие гибкость. Можно заняться плаванием, бегом, ходьбой, йогой.

Напоминайте себе о важности прямой спины во время ходьбы, не сутультесь перед компьютером и не наклоняйтесь низко над телефоном. Чтобы не забыть, наклейте стикеры на монитор и на зеркала — это поможет не горбиться всем домашним, еще можно установить специальное приложение на телефон.

Если боли в спине участились, а искривление позвоночника составляет более 10 градусов, проконсультируйтесь со специалистом.

