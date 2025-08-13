Театры Москвы, Абхазии и Уфы везут спектакли в Челябинск на «Камерату»

На суд зрителей фестиваля представят 11 постановок

В октябре в Челябинске со спектаклями выступят театры Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ханты-Мансийска, Кургана, Казахстана и Абхазии. Все они привезут свои постановки на традиционный фестиваль-конкурс «Камерата» (16+), который пройдет в Камерном театре.

Всего зрителям покажут 11 спектаклей, все они будут объединены темой «Игра и реальность». Уже известно, что в программе есть работы по классикам (Пушкину, Чехову, Тургеневу) и современным авторам. В основном, везут в Челябинск премьеры последних лет, а две постановки южноуральцы увидят одними из первых: эксперимент-балаган Курганского театра драмы «Хорошо жить» и работу «Мой бедный Марат» Русского драматического театра из Уфы.

Также в число привезенных спектаклей вошли «Станционный смотритель» Пушкина в интерпретации Тимура Кулова (работал с Камерным над «Мелким бесом»), «Счастье мое» по пьесе Червинского и в обработке режиссера Искандера Сакаева (ставил в Челябинске «Гадюку»), «Родительский день» в постановке Дмитрия Огородникова, который сейчас работает в Камерном над премьерой по роману Алексея Иванова. Театр обско-угорских народов «Солнце» покажет «Родной земли напевы», Молодежный театр «Предел» — «Живые мощи». Сам Камерный театр сыграет новинку прошлого сезона — «Кто такой мсье Шмитт?».

Хедлайнером «Камераты» станет Театр имени Моссовета со спектаклем «Монолог на двоих», главную роль в нем исполнит заслуженная артистка России Ольга Кабо.

«Камерата» пройдет с 3 по 8 октября на сценах Камерного и Молодежного театров, а также Драмы имени Наума Орлова.